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菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感

環球社會熱點 11:34 2022/07/27

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菲律賓呂宋島周三（27日）發生7.1級強烈地震，當地有建築物嚴重損壞。菲律賓首都馬尼拉有強烈震感，暫未錄得及時嚴重傷亡報告。菲律賓是次地震震央位於阿布拉省，震源深度只有10公里。

日本櫻島火山連續兩日噴發 維持最高級別戒備 【下一頁】

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）表示，菲律賓呂宋島（Luzon）周三發生7.1級強烈地震，嚴重破壞當地醫院等建築物，首都馬尼拉（Manila）亦有強烈震感。地震震央位於阿布拉省（Abra）Dolores市東南方向約11公里， 震源深度只有10公里。有鄰近北部省份的國會議員表示，地震持續了約30秒。

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菲律賓當地官員表示，當地一間醫院因地震而部分建築物倒塌，民眾其後已被疏散，暫未錄得傷亡報告。阿布拉省省長Joy Bernos在其Facebook帳戶上載數張醫院建築物受損相片，其中一張顯示頂部外墻出現一個大洞，其他圖片亦顯示院方已將數張病床及患者移至路邊。

地震奪多位家人性命 阿富汗女哭訴「無處可去」 【下一頁】

阿布拉省 Lagangilang市市長Rovelyn Villamor表示，當地仍在經歷餘震，當局已收到房屋損毀報告。他接受電台訪問透露，當地電力已因危險而自動切斷。菲律賓國家地震局局長Renato Solidum則指，預料餘震亦會十分強烈，並透露部分地區已錄得山泥傾瀉報告。

阿布拉省是菲律賓一個北部內陸省份，人口近25萬，地形多深谷及山丘，被山脈包圍。

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責任編輯：李俊儀

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