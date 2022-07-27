▲ 【META】Meta上季收入勢下跌 朱克伯格內部大會訊息公開、「與蘋果在元宇宙有理念決戰」

美股業績高峰期，多家科技巨企本周公布季績，Facebook母企Meta（美：META）將於周三（27日）公布第二季業績，市場預期Meta上季收入將錄得上市後首次按年下跌。業績勢令人憂慮Meta未來增長潛力之際，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）上月底在公司內部員工大會的更多內容流出，朱克伯格提及Meta正與蘋果（Apple，美：AAPL）將在元宇宙正面交鋒，將決來未來互聯網走向。

（Meta和蘋果）將會有一場深層次、理念之爭（very deep， philosophical competition），

Meta設有Oculus虛擬實境（VR）硬件產品線多年，外界預期蘋果最快今年公布其首款增強實境（AR）設備。科技網站The Verge引述朱克伯格於6月底舉行的內部員工大會稱，在VR和AR設備上，Meta將推出較蘋果更加開放、便宜的產品。

朱克伯格形容：「他們（蘋果）希望獨力完成所有事情並緊密整合，提供最佳消費者體驗。我們相信這會由很多不同企業按自己專長完成，產生一個更大的生能系統。」

Meta上季收入料約28.93億美元 朱克伯格期望一年半追上TikTok

Meta近年與蘋果關係轉差，朱克伯格近年多次以蘋果在iOS引入的私隱權限，作為集團廣告收入的最大挑戰。

外界預期，Meta上季收入為28.93億美元，相當於按年下跌0.4%。朱克伯格在同一內部員工大會表示，在Instagram平台上類似TikTok短視頻產品「Reels」，可為公司帶來龐大機遇，而目前其內容量只是TikTok的15%，認為可以在1年半或更長時間取得「強大的領先地位」。

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