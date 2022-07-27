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【HSBC滙豐】滙豐中國否認不續簽超30歲未育女員工

股市 11:22 2022/07/27

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【HSBC滙豐】滙豐中國回應不續簽超30歲未育女員工為不實信息

內地網上流傳HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐中國不再續簽1993年1月1日以前出生、未婚未育或已婚未育的女員工。滙豐中國回應指，近日在社交媒體上，出現假借滙豐員工名義發布的虛假招聘及人事管理信息，誤導公眾和求職者，對社會造成不良影響，澄清公司不會以員工名義，通過個人社交媒體賬號發布未經審核的招聘啟事。

近日內地一則定位於上海滙豐銀行大樓的朋友圈在網路上流傳，其中寫道，本年合同到期的員工，1993年1月1日以前出生的女員工（未婚未育，已婚未育）的，公司不再續簽，請各個部門負責人提前一個月通知員工，辦理交接手續。

滙豐現跌0.8%，報49.7元。

【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價要睇實？

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編輯：姚卓然

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港股 職位招聘 中國 滙豐控股（00005）

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