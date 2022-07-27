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【新冠疫情】奧地利取消無症狀確診者隔離 8月起實施

環球社會熱點 11:17 2022/07/27

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隨著新冠肺炎的新增死亡人數減少，各國開始放寬防疫限制。奧地利宣布下月起，無症狀確診者無需隔離，但在公眾地方需佩戴口罩。奧地利當局表示，不能長時間生活在疫情大流行的危機情緒中。

南韓單日增近10萬確診 創逾3個月新高 【下一頁】

奧地利衛生部長勞赫（Johannes Rauch）周二（26日）宣布，無症狀確診者8月1日起無需隔離，但仍需在公眾地方佩戴口罩及禁止進入養老院、托兒所等場所。除言語治療等無法佩戴口罩職業外，無症狀人士可佩戴口罩如常工作。

勞赫指，相關限制措施為期10日，但若PCR測試結果呈陰性，可縮短至5日。至於有症狀確診者，則需求診並在家隔離。

勞赫表示，相信奧地利目前已取得良好的平衡，不能長期地生活在與疫情大流行相關的危機情緒中。但他承認，若情況再度惡化，政府或將再次實施嚴格限制措施。勞赫強調，疫情已進入新階段，人類擁有疫苗及藥物，對抗疫情已較以往輕鬆。

南韓收緊新冠防疫 旅客入境首日做核酸 【下一頁】

奧地利勞動部長Martin Kocher表示，當局正為具有風險的工作場所制定條款，保護高危族群。他指，公司可推行在家工作措施，而高危族群員工亦可透過出示風險證明（risk certificate）獲得工作豁免。

奧地利周二錄得逾9,200宗新增確診個案，同日亦有逾1,600患者需入院接受治療，其中93人需入住深切治療部。

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責任編輯：李俊儀

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