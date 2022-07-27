【網絡安全】釣魚攻擊猛增266%　微軟、Facebook最常被冒名濫用

▲ 發送網絡釣魚郵件最常日子是周一到周三之間，只有不足20%的惡意郵件是在周末發送。（法新社）

為降低用戶點擊可疑電郵的戒心，黑客經常會冒充知名品牌的電郵進行釣魚攻擊（Phishing Attacks）。網絡安全公司Vade報告指出，2022年第一季度，黑客利用知名品牌發動釣魚攻擊的次數按年大增266%，當中微軟、Facebook和法國農業信貸銀行是最常被冒名濫用的品牌。

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Vade對進行網絡攻擊的黑客所使用的釣魚網址作出分析，並統計了25間最常見的目標公司被冒名成釣魚郵件的情況。研究發現，微軟、Facebook和法國農業信貸銀行是前三名被冒充最多的品牌，而WhatsApp、法國電訊公司Orange、PayPal、Google和Apple也排名前列位置。

報告提到，在今年第二季，冒充Facebook發送虛假電郵的數量大增，按年增長達177%。社交媒體是主要被冒名的品牌，但在所有網絡釣魚攻擊中，冒充金融服務品牌也佔34%。

網絡釣魚郵件 常於周一至周三發送

報告也顯示，發送網絡釣魚郵件最常日子是周一到周三之間，只有不足20%的惡意郵件是在周末發送。

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Vade技術及產品總監Adrien Gendre認為，網絡釣魚攻擊比以往更複雜。他指出：「黑客擁有一套可以操控終端用戶和繞過電郵安全的工具，包括識別他們何時被供應商掃描，並誤導為良性網頁以繞過檢測的釣魚軟件。」

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責任編輯：陳卓賢