【騰訊700】騰訊遊戲啟動暑假未成年人網絡環境整治專項行動　為期兩個月　股價跌逾1%

▲ 【騰訊700】騰訊遊戲啟動暑假未成年人網絡環境整治專項行動 為期兩個月

騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲發布關於暑期遊戲網絡環境整治公告，為貫徹落實中央網信辦「清朗・2022年暑期未成年人網絡環境整治」專項工作部署，騰訊遊戲安全團隊啟動為期兩個月的專項行動，保障未成年人網絡空間安全。

騰訊現跌1.5%，報324元。

騰訊遊戲表示，對在遊戲內及相關遊戲社區發布危害未成年人身心健康的違規文字、圖片、語音，或使用包含違規信息的頭像等賬號，騰訊遊戲安全將核實情況後，根據不同的違規程度，予以禁言、短期封禁遊戲賬號，或永久封停遊戲賬號的處罰。

違規內容包括但不限於以下方面：涉及人身攻擊的欺凌行為、導向不良的污言穢語；危害未成年的色情低俗、不雅、血腥暴力等內容；提供網絡遊戲賬號租售服務的信息以及代解未成年人保護系統的內容。

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編輯：姚卓然

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