  • 32°C
香港時間 : 2022727日 (三) 11:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊遊戲啟動暑假未成年人網絡環境整治專項行動　為期兩個月　股價跌逾1%

股市 11:05 2022/07/27

分享：

分享：

【騰訊700】騰訊遊戲啟動暑假未成年人網絡環境整治專項行動　為期兩個月

騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲發布關於暑期遊戲網絡環境整治公告，為貫徹落實中央網信辦「清朗・2022年暑期未成年人網絡環境整治」專項工作部署，騰訊遊戲安全團隊啟動為期兩個月的專項行動，保障未成年人網絡空間安全。

騰訊現跌1.5%，報324元。

騰訊遊戲表示，對在遊戲內及相關遊戲社區發布危害未成年人身心健康的違規文字、圖片、語音，或使用包含違規信息的頭像等賬號，騰訊遊戲安全將核實情況後，根據不同的違規程度，予以禁言、短期封禁遊戲賬號，或永久封停遊戲賬號的處罰。

違規內容包括但不限於以下方面：涉及人身攻擊的欺凌行為、導向不良的污言穢語；危害未成年的色情低俗、不雅、血腥暴力等內容；提供網絡遊戲賬號租售服務的信息以及代解未成年人保護系統的內容。

相關文章：

【騰訊700】騰訊：未成年人在暑假期間限玩遊戲　逢周五至周日晚開放登錄、每晚僅玩1小時

【騰訊700】騰訊半日跌逾2%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股

【騰訊700】騰訊調整騰訊雲與智慧產業事業群組織架構　成立地圖產品部和數字孿生產品部

編輯：姚卓然

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

 

騰訊控股（00700） 網絡保安 遊戲 港股 電玩手遊

上一篇文章

【澳洲通脹】澳洲次季CPI升6.1%略低於預期　分析料澳央行8月加息0.75厘機會微

下一篇文章

【Visa業績】Visa上季淨營收按年增19%勝預期　淨利潤按年增32%至34億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【美股收市】道指跌228點 納指跌逾1.8%　沃爾瑪拖累零售股走低（不斷更新）
【美股收市】道指跌228點 納指跌逾1.8%　沃爾瑪拖累零售股走低（不斷更新）
【阿里巴巴9988】中美審計監管未明、阿里巴巴預告將被美SEC列「預定摘牌名單」　阿里美股或2024年被逼退市
【阿里巴巴9988】中美審計監管未明、阿里巴巴預告將被美SEC列「預定摘牌名單」　阿里美股或2024年被逼退市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款