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歐盟削用氣唯匈牙利反對 烏批俄減供應圖釀價格恐懼

環球經濟金融 10:57 2022/07/27

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俄羅斯早前宣布再度縮減北溪一號的天然氣供應量，加重歐洲國家的能源危機。歐盟成員國近日通過建議，自發減少天然氣使用量15%，據悉只有匈牙利反對計劃。烏克蘭總統澤連斯基批評，俄羅斯削減天然氣供應是向歐洲實施「價格恐懼」。

【北溪一號】俄減天然氣供應至2成 歐盟削用氣15%達共識（第三版） 【下一頁】

歐盟成員國的能源部長於周二（26日）在會議上大致同意，所有成員國由今年8月至2023年3月期間，自願減少天然氣使用量15%。只能有限度出口天然氣至其他成員國的國家如西班牙，可以要求降低減少用量目標。兩名歐盟官員指出，匈牙利是唯一一國反對建議。

成員國如在8月時可超越歐盟定立的天然氣儲存目標，亦可要求降低減量目標。有指不少國家將受惠，包括德國及意大利。

一旦歐盟宣布能源供應陷入緊急狀態，天然氣使用量減少15%將成為強制要求。但成員國亦認同，部分行業如製鋼業可獲豁免強制減少使用天然氣。愛爾蘭﹑馬爾他及塞浦路斯獲豁免，不需強制執行減少使用天然氣。

德地產商呼籲冬天限制供暖 料2成租客無力繳能源賬單 【下一頁】

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，今次通過建議會向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出訊息，即歐洲仍然團結，普京不可能分裂歐洲。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在周二的視像演說中批評，俄羅斯下調北溪一號（Nord Stream）天然氣供應為向歐洲實施「價格恐懼」（price terror）。澤連斯基指俄國利用俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom），意圖讓歐洲在冬天陷入困境，呼籲西方國家作出回應，對俄羅斯實施更多制裁。

北溪一號管道營運商網上數據顯示，周三（27日）流入德國的天然氣請求供應量減半，剩下每小時1,423萬千瓦，大幅由以往的每小時超過2,700萬千瓦下降。

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責任編輯：吳漢培

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