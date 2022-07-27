【飛鶴6186】最新業績低於預期 飛鶴被下調評級

中國飛鶴（06186）發盈警，預計上半年收入按年減少14.9%至17.4%，淨利潤減少33.4%至42.4%，收入和利潤表現低於市場預期，結果消息觸發股價連日下挫，周三（27日）中午報7元，再跌2.2%。申萬宏源指出，受疫情下生育意願下降影響，第一季河南、安徽、浙江、江蘇等主要人口大省的新生兒數量按年減少8%至15%左右，預計全年全國出生人口數依然承壓，導致行業需求進一步收縮，縮量下競爭壓力增大，去庫存和價盤維護周期拉長。

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為應對去年渠道庫存升高、存貨增加的問題，公司於年初開展新鮮戰略，結合渠道反饋，6月底全國庫存水平在1.5倍至2倍左右，「星飛帆」庫存在1.5倍左右，庫存較去年底下降1至1.5個月，基本接近年初去庫存目標。下半年公司將會堅持控庫存、穩價盤的策略不變，渠道的良性發展比增速更為重要。

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該行測算上半年淨利率約24%，主因公司持續進行消費者教育，費用投放率提高，同時稅收優惠收縮導致。嬰配粉行業長期競爭的重心在於品牌力，飛鶴具備百億級別的「星飛帆」單品，品牌力領先國內同行，長期來看龍頭地位依然穩固。但考慮行業經營壓力延續，公司所需調整的時間超過該行此前預期，恢復力度可能亦不及此前預期，因此下調盈利預測及評級至「增持」。

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撰文：林衛