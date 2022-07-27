  • 33°C
香港時間 : 2022727日 (三) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛鶴6186】最新業績低於預期 飛鶴被下調評級

股樓投資 12:25 2022/07/27

分享：

分享：

中國飛鶴（06186）發盈警，預計上半年收入按年減少14.9%至17.4%，淨利潤減少33.4%至42.4%，收入和利潤表現低於市場預期，結果消息觸發股價連日下挫，周三（27日）中午報7元，再跌2.2%。申萬宏源指出，受疫情下生育意願下降影響，第一季河南、安徽、浙江、江蘇等主要人口大省的新生兒數量按年減少8%至15%左右，預計全年全國出生人口數依然承壓，導致行業需求進一步收縮，縮量下競爭壓力增大，去庫存和價盤維護周期拉長。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

為應對去年渠道庫存升高、存貨增加的問題，公司於年初開展新鮮戰略，結合渠道反饋，6月底全國庫存水平在1.5倍至2倍左右，「星飛帆」庫存在1.5倍左右，庫存較去年底下降1至1.5個月，基本接近年初去庫存目標。下半年公司將會堅持控庫存、穩價盤的策略不變，渠道的良性發展比增速更為重要。

【延伸閱讀】恒指季檢：恒指下月季檢 中金料11股有力染藍，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行測算上半年淨利率約24%，主因公司持續進行消費者教育，費用投放率提高，同時稅收優惠收縮導致。嬰配粉行業長期競爭的重心在於品牌力，飛鶴具備百億級別的「星飛帆」單品，品牌力領先國內同行，長期來看龍頭地位依然穩固。但考慮行業經營壓力延續，公司所需調整的時間超過該行此前預期，恢復力度可能亦不及此前預期，因此下調盈利預測及評級至「增持」。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
乳品相關股 港股 增持 中國飛鶴（06186） 中國

上一篇文章

碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元

下一篇文章

【上車要留意】H按息衝上封頂位　一文看清6月至今供樓開支變化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票
【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【AIA】友邦香港推「財策精英起動計劃」 達標者可享高達2萬元起動獎金
【AIA】友邦香港推「財策精英起動計劃」 達標者可享高達2萬元起動獎金
葉氏化工逾26億元 出售溶劑業務51%股權
葉氏化工逾26億元 出售溶劑業務51%股權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款