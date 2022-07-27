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【騰訊700】券商估第二季業績築底 騰訊修復確定性強

股樓投資 11:25 2022/07/27

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信達證券對騰訊（00700）第二季作出前瞻預測，預計第二季為公司基本面底部，第二季收入1,341億元（人民幣，下同），按年、按季下降3%和1%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利潤252億元，按年下降26%。隨著宏觀經濟恢復及未成人相關政策影響的減弱、公司新遊戲的陸續上綫，游戲及廣告業務在下半年均有望實現逐步復甦。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

其中，該行預計騰訊第二季遊戲業務收入424億元，按年下降1.5%，整體手遊收入400億元，按年下降2%，PC游戲收入108億元，下降1.5%，因公司無重點產品上綫，且受制於未成年防沉迷政策及宏觀經濟等多重因素的影響。相對上，下半年增長壓力將會減少，後續產品儲備充分，包括《暗區突圍》，《英雄聯盟電競經理》等上綫後，游戲業務有望企穩。

【延伸閱讀】下半年展望：星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股，請按【見下頁

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信達預計，短期業績承壓不改公司基本盤及核心競爭力的穩定，騰訊的新遊戲陸續上綫，遊戲及廣告業務在下半年將逐步復甦。此外，微信視頻號商業化進程加速，有望成為廣告業務的主要增長途徑，進一步打開變現空間，建議關注。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文：林衛

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業績公布 騰訊控股（00700） 港股

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