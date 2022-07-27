【騰訊700】券商估第二季業績築底 騰訊修復確定性強

信達證券對騰訊（00700）第二季作出前瞻預測，預計第二季為公司基本面底部，第二季收入1,341億元（人民幣，下同），按年、按季下降3%和1%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利潤252億元，按年下降26%。隨著宏觀經濟恢復及未成人相關政策影響的減弱、公司新遊戲的陸續上綫，游戲及廣告業務在下半年均有望實現逐步復甦。

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其中，該行預計騰訊第二季遊戲業務收入424億元，按年下降1.5%，整體手遊收入400億元，按年下降2%，PC游戲收入108億元，下降1.5%，因公司無重點產品上綫，且受制於未成年防沉迷政策及宏觀經濟等多重因素的影響。相對上，下半年增長壓力將會減少，後續產品儲備充分，包括《暗區突圍》，《英雄聯盟電競經理》等上綫後，游戲業務有望企穩。

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信達預計，短期業績承壓不改公司基本盤及核心競爭力的穩定，騰訊的新遊戲陸續上綫，遊戲及廣告業務在下半年將逐步復甦。此外，微信視頻號商業化進程加速，有望成為廣告業務的主要增長途徑，進一步打開變現空間，建議關注。

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撰文：林衛