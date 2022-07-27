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【中鋁2600】收購有助解決同業競爭 中鋁巨頭地位鞏固

股樓投資 10:55 2022/07/27

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國泰君安指出，中國鋁業（02600）擬通過非公開協議方式以現金收購雲南冶金持有的雲鋁股份（深：000807）19%股權，作價為66.62億元人民幣。交易完成後，中鋁將持有雲鋁股份約29.1%的股權，成為第一大股東。由於雲鋁與中鋁在氧化鋁、電解鋁等業務方面存在同業競爭，此次交易有利於進一步解決公司與雲鋁的同業競爭問題，有效減少公司的日常關聯交易。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

另一方面，雲鋁有望在綠色鋁產能方面助力中鋁產生協同效應。作為國內最大的綠色低碳鋁供應商，雲鋁充分發揮雲南省豐富的綠色電力優勢，其綠色鋁碳排放量僅為碳電鋁的20%，包括鋁錠、鋁合金、鋁箔等7種公司產品均通過碳足跡認證，是國內企業中首批獲得產品碳足跡認證的企業之一，主要產品碳足跡水平處於全球領先。同時，公司致力於打造綠色鋁材一體化產業模式，構建了從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁到終端產品綠色鋁材完整產業鏈，有利於成本控制的同時實現低碳排放。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

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在國家長期低碳政策下傳統碳 電產鋁產能受限，而綠色鋁業將有望保持高速增長。此次收購將發揮中鋁與雲鋁的業務協同性，有助於中鋁進一步補足其在綠色鋁產能方面的短板，突破傳碳電產鋁產能受限，國泰君安建議投資者逢低買入。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文：林衛

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港股 收購 雲鋁股份（深：000807） 買入 板塊 中國鋁業（02600） 中國

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