【香港樓市】陳茂波：未來數月將加P、惟目前按息低企兼槓桿水平低　不會重演98年的樓市危機

美國即將公布本周加息結果，財政司司長陳茂波接受《南華早報》訪問時表示，香港將無可避免需要加息，本港最優惠利率（P）在未來數月可能上調，將是4年來首次提高，但P上調時間將取決於銀行及存款流動性等因素而定，而本港銀行體系流動性仍相對充裕，相信香港不用跟隨美國的加息幅度及速度。

本港樓市成交較98年大幅回落

陳茂波指，加息周期下，供樓負擔會增加，自然會對樓市情緒有受損，但從基本面來看，目前樓市情況與1998年非常不同，當時投機意識很強，1997年成交宗數達17萬宗，但過去7年每年平均成交宗數只有6萬宗，去年增至7.2萬宗，但價格平穩。

現時按揭市場中，大部分人選擇H按。陳茂波稱，1998年時市民的按揭是P加2.5厘，現時則大部分用H按，封頂息較P還低數個百分點，而且市民的持貨能力較強，發展商提供的槓桿亦不如昔日般高，相信加息不太可能引發類似1998年的樓市危機。

陳茂波指，現時發展商持有的地皮有限，沒有一個發展商有能力可以左右市場情況。他並強調，新政府會致力增加土地供應，以應付樓市的需求。

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編輯：陳韻妍