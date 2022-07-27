物管股碧桂園服務（06098）隨同系碧桂園（02007）急插逾1成　高盛削多隻物管股目標價及投資評級（內附一覽表）

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物管股碧桂園服（06098）股價大插逾1成破底 高盛狠削多隻物管股目標價及投資評級（內附一覽表）
內房股碧桂園 （02007） 配股消息公布後，碧桂園股價今早急插超過1成，低見3.17元；同系碧桂園服務 （06098） 股價及後亦插水大跌逾1成，跌穿20元低見19.5元。高盛針對物管股發表研報，多隻股份遭下調目標價，其中龍頭碧桂園服務遭削近三成，速睇下表高盛對部分物管股最新評級：
|股票
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目標價變動（港元）
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|評級變動
|碧桂園服務 （06098）
|52->37
|維持買入
|華潤萬象 （01209）
|40->43
|賣出→中性
|中海物業 （02669）
|11->13.1
|維持買入
|保利物業 （06049）
|54->64.3
|賣出→買入
|寶龍商業 （09909）
|6.4->6
|維持中性
|金科服務 （09666）
|27->23
|維持買入
|融創服務 （01516）
|7->4
|買入→賣出
|時代鄰里 （09928）
|2->1.3
|中性→賣出
|旭輝永升 （01995）
|14.8->10
|維持買入
|新城悅服務 （01755）
|12->9.3
|維持中性
|雅生活 （03319）
|15.2->13
|維持中性
撰文 : 賴婉君 責任編輯