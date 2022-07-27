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物管股碧桂園服務（06098）隨同系碧桂園（02007）急插逾1成　高盛削多隻物管股目標價及投資評級（內附一覽表）

股市 10:00 2022/07/27

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內房股碧桂園 （02007） 配股消息公布後，碧桂園股價今早急插超過1成，低見3.17元；同系碧桂園服務 （06098） 股價及後亦插水大跌逾1成，跌穿20元低見19.5元。高盛針對物管股發表研報，多隻股份遭下調目標價，其中龍頭碧桂園服務遭削近三成，速睇下表高盛對部分物管股最新評級：

股票

目標價變動（港元）

點按股票編號查看即時報價

 評級變動
碧桂園服務 （06098） 52->37 維持買入
華潤萬象 （01209） 40->43 賣出→中性
中海物業 （02669） 　 11->13.1 維持買入
保利物業 （06049） 54->64.3 賣出→買入
寶龍商業 （09909） 6.4->6 維持中性
金科服務 （09666） 27->23 維持買入
融創服務 （01516） 7->4 買入→賣出
時代鄰里 （09928） 2->1.3 中性→賣出
旭輝永升 （01995） 14.8->10 維持買入
新城悅服務 （01755） 　 12->9.3 維持中性
雅生活 （03319） 15.2->13 維持中性

撰文 : 賴婉君 責任編輯

投資推介 個股分析 港股 大行報告 融創服務（01516） 金科服務（09666） 世茂服務（00873） 時代鄰里（09928） 寶龍商業（09909） 保利物業（06049）

上一篇文章

物管股碧桂園服（06098）股價大插逾1成破底　高盛狠削多隻物管股目標價及投資評級（內附一覽表）

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