【中美金融戰】美國據報「企硬」拒中概股審計底稿設參閱權限　要求退市後也需受審查

▲ 【中美金融戰】據報美國不接受中國對中概股審計底稿設置任何權限限制 又指審查具追溯性、即使退市後也需受審查

中美雙方對中概股審計底稿談判仍未明朗。據《路透》引述消息人士報道，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在審查美國上市中概股的審計底稿方面，將不會接受設置任何訪問權限限制，而審查亦具追溯性，包括被除牌的中國企業。

消息人士表示，PCAOB必須能夠根據風險來挑選審查對象，不接受有審計限制的要求，並強調必須完全的準入權限，同時PCAOB的檢查是有追溯性，意味即使在退市後，經審計的財務報表仍需要接受審查及提及文件。退市或需長達一年多的時間才能完成。

如果無法解決中美審計底稿問題，可能會有逾270多間中國公司將被除牌退市。

本周初，有傳中國正準備為美國上市的中概股按所持的數據敏感程度設「三級制」，讓部分低風險行業的中概股符合美國的審計監管要求，從而避免逾百家中概股被迫除牌。不過，中證監最新回應指沒有相關研究，並重申所有企業都需要遵守數據安全和上市規則，強調中美審計監管商議的內容應以官方公布為準。

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編輯：姚卓然

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