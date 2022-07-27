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【內房股】滙景股東3.15億股遭強制出售　股價復牌反彈6成

股市 12:34 2022/07/27

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【內房股】滙景股東3.15億股遭強制出售　股價復牌

滙景控股 （09968） 上周五（22日）急瀉8成後中途停牌。滙景公布，關注到股份價格下跌及成交量上升，集團獲悉在上周五，公司控股股東匯盈控股有限公司（由公司主席兼非執行董事倫瑞祥全資擁有的公司）持有的3.15億股股份，遭數家證券公司透過保證金證券帳戶在公開市場強制出售。

滙景股價今早復牌曾反彈8成，高見0.325元，中午收報0.3元，升66.7%，成交4.5億元。

集團確認，除公告所披露的內幕消息外，並不知悉任何導致該股價及成交量不尋常波動的原因，或為避免公司證券出現虛假市場而必須公布的任何消息，或根據證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）需要披露的任何內幕消息。

滙景上周五一度低見0.154元，停牌前跌88.3%，報0.18元創上市低，期間12度觸發市調機制。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

【異動股】滙景控股急瀉八成後停牌　12次觸發市調機制　無視今早優先票據展期公布

責任編輯︰梁浩碩

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港股 滙景控股（09968） 復牌

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港股恒指半日跌315點報20509點　物管股碧桂園服（06098）股價大插近2成　阿里巴巴（09988）險守100元關

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