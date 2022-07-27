【電動車】理想L9試駕車疑因收掣不及而撞毀　理想：與自動緊急制動系統無關　股價仍跌3%

▲ 【電動車】理想L9試駕車疑因收掣不及而撞毀 理想：與自動緊急制動系統無關

理想汽車 （02015） 重點新車L9尚餘一個月便開始交付，可是，卻在一個月內試駕車先後兩次出現事故。 根據內媒報道，此次事故系銷售帶客戶在雨夜中試駕測試加速時，突遇車道三線變二線，然後反應不及，連撞幾十米護欄， 試駕車右前側損毀嚴重。

理想汽車現跌3%，報133元。

報道指，據車主聊天記錄表示，車輛主動剎車失效，前軸氣囊彈出了，斷軸 損壞， 又指事故發生後，負責對接的銷售已被開除。

及後， 理想汽車官方微博轉發員工微博對理想L9試駕車意外發生斷軸作出回應，並且公布理想L9寧波試駕車事故行車記錄儀片段。

從片段可見，L9試駕車當時正在雨天夜間行駛，並在轉彎後加速，疑 突遇車道三線變二線，加上左邊正好有其他車輛行駛， 未及收掣之中，最後以每小時86的速度撞擊右邊金屬護欄，撞擊損壞了超過30米的護欄。事故無人員受傷，空氣彈簧完好無損。

對於車輛主動剎車失效的問題，理想汽車則表示，事故與自動緊急制動系統（AEB）無關。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：

【電動車】理想汽車新車L9試駕車疑似空氣懸掛斷裂 集團：會在最終量產車身上解決此問題、升級空氣彈簧質保方案（第二版）

【大行報告】電動車逆市跑輸、理想汽車走低7% 瑞信：內地7月電動車銷售料按月僅為持平、訂單走弱歸咎兩原因

【比亞迪1211】深圳工業園區封閉運行7日涉百間企業 比亞迪：這波疫情暫未產生明顯影響

編輯：姚卓然

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#