【港股市況】阿里巴巴ADR較港低逾4%又失100元　恒指黑期跌約230點、道指期貨升109點（不斷更新）

美股下跌，納指跌近2%，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料開約327點，恒指料開報20577點。滙豐 （00005） ADR折合報49.29元，較港收市價低0.81元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報322.6元，較港收市價低6.8元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.53元，較港收市價低4.87元或4.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：47】恒指黑期跌約230點，報20727點；道指期貨升109點，報31841點。

【08：43】【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.7億股 淨籌27.9億元

【08：26】【沽空機構】名創優品：沽空報告毫無依據 此前遭沽空機構殺人鯨狙擊 指責公司對其商業模式撒謊、收入較IPO前高位跌40%

【08：00】【業績】華能國電中期盈轉虧、蝕32.2億元人民幣 不派中期息

【07：51】【中美貿易戰】拜登據指將於周四與習近平通話 料涉台灣局勢及關稅事宜

【07：45】港股ADR收報20577點，跌327點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報49.29元，較港收市價低0.81元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報322.6元，較港收市價低6.8元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.53元，較港收市價低4.87元或4.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股下跌，科技股受壓，納指曾挫逾2%。零售巨頭沃爾瑪下調盈利預測導致零售股大跌，拖累股指走低。道指跌228點，跌幅為0.71%，報31761點；納指跌220點，跌幅為1.87%，報11562點；標普500指數跌45點，跌幅為1.15%，報3921點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

責任編輯︰梁浩碩

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