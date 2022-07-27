【港股市況】恒生指數跌逾300點　阿里巴巴跌4%險守100關　碧桂園配股挫14%失配售價、碧桂園服務挫18%破底（不斷更新）

美股下跌，納指跌近2%，港股今早回吐低開逾200點。恒生指數開報20684點，跌221點。恒生科技指數跌1.5%，報4527點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，守100元關口；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌1%；碧桂園 （2007） 折讓12.6%配股，股價跌逾11%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：45】【港元拆息】美國議息前港元拆息再走高、1個月HIBOR升穿1.3厘 H按利息升及封頂息

【11：44】高偉電子 （01415） 逆市升逾7%，破頂高見14.26元，成交3736萬元。

【11：37】碧桂園服務 （06098） 最新跌逾18%，低見18.22元破底；碧桂園 （02007） 跌近14%。

【11：31】內地股市偏軟，上證半日跌近0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌0.2%。

【11：27】大市下跌300點，防守性強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 升近0.1%；電能 （00006） 升0.1%；長建 （01038） 升0.2%。

【11：23】【HSBC滙豐】滙豐中國回應不續簽超30歲未育女員工為不實信息

【11：19】碧桂園服務 （06098） 愈跌愈有，股價最新跌逾16%，破底低見18.62元，成交近10億元。

【11：16】藥明康德 （02359） 最新挫半成，低見95.35元。

【11：12】順龍 （00361） 股價逆市升32%，高見0.074元，成交53萬元。

【11：08】泡泡瑪特 （09992） 跌穿20元關口又破底，股價跌逾4%，低見19.92元，股價今年以來累跌逾5成。

【11：06】【騰訊700】騰訊遊戲啟動暑假未成年人網絡環境整治專項行動 為期兩個月 股價跌逾1%

【11：05】億和 （00838） 股價昨日高開倒跌後，今早逆市反彈逾8%，高見2.25元。

【10：56】碧桂園服務 （06098） 跌幅擴大至近15%，破底低見19元；碧桂園 （02007） 亦跌逾14%，低見3.16元。

【10：51】藥明生物 （02269） 跌3%，低見78.6元。

【10：47】部分啤酒股逆市穩，潤啤 （00291） 升近0.1%；青啤 （00168） 升0.6%。

【10：44】銀娛 （02007） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾3%；金沙 （01928） 、永利 （01128） 跌逾2%；美高梅 （02282） 跌逾1%。

【10：42】大市最新跌314點，報20590點，阿里巴巴 （09988） 跌4%，於100元關口爭持。

【10：41】【內房危機】碧桂園跌14%、折讓12.6%配股籌27.9億元 碧桂園：配售獲超額認購（第二版）

【10：36】大市跌近300點，跌至近20600點水平。恒指最新跌278點，報20628點；科指跌1.5%，報4527點。

【10：33】凱升 （00102） 逆市反彈12%；太陽城集團 （01383） 亦彈近6%。

【10：30】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌0.4%；新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 跌1%；新世界 （00017） 跌0.6%。

【香港樓市】陳茂波：未來數月將加P、惟目前按息低企兼槓桿水平低 不會重演98年的樓市危機

【10：27】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾3%，早市一度略穿100元，低見99.9元，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.9%。

【10：23】【電子煙】華寶國際︰主席兼首席執行官朱林瑤遭轉地方繼續監視居住 股價現挫近一成

【10：23】恒指最新跌約250點，報20655點；科指跌1.4%，報4530點。

【10：18】除碧桂園 （02007） 跌逾14%外，同系碧桂園服務 （06098） 亦跌逾13%，破底低見19.36元。

【10：17】滙景 （09968） 股價最新反彈77%，高見0.325元。

【10：16】商湯 （00020） 股價逆市靠穩，反彈0.4%。

【10：11】華寶國際 （00336） 主席、首席執行官及控股股東朱林瑤轉被安遠縣公安局執行指定居所監視居住，華寶國際股價跌一成，低見4.17元。

【10：08】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升0.8%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升0.5%。

【10：06】騰盛博藥 （02137） 股價逆市升逾4%，高見10.36元。騰盛博藥公布，新的活病毒數據確認其長效新冠單克隆中和抗體「安巴韋單抗」和「羅米司韋單抗」聯合療法對新冠病毒奧密克戎（Omicron）BA.4/5及BA.2.12.1亞型變異株保持中和活性。

【10：03】碧桂園 （02007） 跌幅逐步擴大，最新跌逾14%，低見3.17元，成交達4.4億元。

【10：02】【中美金融戰】據報美國不接受中國對中概股審計底稿設置任何權限限制 又指審查具追溯性、即使退市後也需受審查

【09：56】碧桂園 （02007） 跌近13%，低見3.23元失守配售價。

【09：55】名創優品 （09896） 最新挫逾11%，破底低見12.26元，成交595萬元。

【09：53】體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌近3%；特步 （02020） 跌近2%。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴至近4%，低見100.2元。

【09：48】恒指開市初段反覆跌逾200點，報20686點，跌219點；科指跌1.3%，報4538點。

【09：47】【內房股】滙景股東3.15億股遭強制出售 股價復牌反彈4成

【09：36】名創優品 （09896） 跌幅擴大至逾9%，低見12.66元創上市後新低。

【09：35】內房股回吐，中海外 （00688） 跌3%；潤地 （01109） 跌逾1%；配股集資的碧桂園 （02007） 跌逾11%守配售價，雅居樂 （03383） 跌逾4%；龍湖 （00960） 跌半成。

【09：33】港交所 （00388） 逆市上升，開市後升0.8%，高見371.4元。

【09：31】滙景 （09968） 復牌股價反彈4成，高見0.26元。滙景公布獲悉上周五公司控股股東匯盈控股有限公司（由公司主席兼非執行董事倫瑞祥全資擁有之公司）持有的3.15億股股份，被數家證券公司透過保證金證券帳戶在公開市場強制出售。

【09：29】名創優品 （09896） 遭狙擊，雖發公告澄清，惟股價仍低開逾3%。

【09：27】藥明康德 （02359） 績後跌1%。藥明康德 中期歸屬於上市公司股東淨利潤46.36億元人民幣，按年增73%。

【業績｜生科股】藥明康德上半年純利逾46億人民幣 多賺73% 營收按年增69%至177億元人民幣

【09：25】華能國電 （00902） 中期轉虧，股價績後低開0.8%。

【09：24】理想汽車 （2015） 股價低開近3%。

【電動車】理想L9試駕車疑因收掣不及而撞毀 理想：與自動緊急制動系統無關

【09：22】恒生指數開報20684點，跌221點。恒生科技指數跌1.5%，報4527點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，守100元關口；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌1%；碧桂園 （2007） 折讓12.6%配股，股價跌逾11%。

【09：13】期指開報20710點，跌175點或0.8%。

【09：12】合豐集團 （02320） 、滙景 （09968） 今早復牌。

【08：47】恒指黑期跌約230點，報20727點；道指期貨升109點，報31841點。

【08：43】【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.7億股 淨籌27.9億元

【08：26】【沽空機構】名創優品：沽空報告毫無依據 此前遭沽空機構殺人鯨狙擊 指責公司對其商業模式撒謊、收入較IPO前高位跌40%

【08：00】【業績】華能國電中期盈轉虧、蝕32.2億元人民幣 不派中期息

【07：51】【中美貿易戰】拜登據指將於周四與習近平通話 料涉台灣局勢及關稅事宜

【07：45】港股ADR收報20577點，跌327點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報49.29元，較港收市價低0.81元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報322.6元，較港收市價低6.8元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.53元，較港收市價低4.87元或4.7%。

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【07：30】美股下跌，科技股受壓，納指曾挫逾2%。零售巨頭沃爾瑪下調盈利預測導致零售股大跌，拖累股指走低。道指跌228點，跌幅為0.71%，報31761點；納指跌220點，跌幅為1.87%，報11562點；標普500指數跌45點，跌幅為1.15%，報3921點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

責任編輯︰梁浩碩

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