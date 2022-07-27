【恒指夜期+ADR】阿里美股再低港2%　夜期轉跌30點（不斷更新）

雖然美股上升，納指更升2%，但夜期轉跌，因為以阿里巴巴美股為首的藍籌股ADR下跌，阿里美股低港股收市價約2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.61 -0.6% 美團ADR 189.15 -0.5% 騰訊ADR 318.87 -0.4% 阿里巴巴美股 98.88 -2.1%

北水吸資2.8億 買碧服

北水全日吸資2.8億元，碧桂園服務 （03800） 錄得4.5億元淨流入，騰訊 （00700） 及新東方在綫 （02380） 分別錄得2.5億元及2億元淨流入。北水淨流出方面，中移動 （00941） 及藥明生物 （02269） 分別有3億元及4.9億元淨沽盤。

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美國聯儲局公布議息結果前，港股跌逾200點。恒生指數開報20684點，跌221點，其後走勢反覆向下，曾跌逾300點，恒生指數收報20670點，跌235點，成交872.4億元。恒生科技指數跌1.3%，報4536點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，收報101元守100元關口；騰訊 （00700） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 折讓12.6%配股，股價跌15%失配售價；高盛調低碧桂園服務（06098）目標價三成，碧桂園服務挫近22%破底。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 蒙牛 35.95 +1.6 +3 23 中國銀行 2.80 +0.7 +2 3 潤啤 55.90 +1.5 +2 32 藥明生物 77.80 -4.1 -20 79 騰訊 320.20 -2.8 -43 11 阿里巴巴 101.00 -3.3 -50 28

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即市走勢︰

【22：12】夜期跌30點，報20633點

【20：40】恒指夜期升67點，報20730點。

【16：10】恒生指數收報20670點，跌235點，成交872.4億元。恒生科技指數跌1.3%，報4536點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，收報101元守100元關口；騰訊 （00700） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌15%失配售價；碧桂園服務 （06098） 挫近22%破底。

【16：09】【新股IPO】檸萌影視據報周五建簿招股 擬集資4.7億、騰訊持股近兩成

【16：04】【濠賭股】澳門設「娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會」 負責新一輪賭牌競投工作

【16：00】恒生指數U盤前跌262點，報20643點。

【15：57】力高健康生活 （02370） 收市前突瀉逾8成，破底低見2.97元，成交2億元。

【15：52】恒指收市前跌268點，報20637點；科指跌1.4%，報4533點。

【15：48】公用股尾市升幅擴大，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 升0.7%；電能 （00006） 升逾1%；長建 （01038） 升0.7%。

【15：37】港股尾市維持近300點跌幅，恒指跌295點，報20610點；科指跌1.7%，報4517點。

【15：33】吉利 （00175） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌近1%。

【15：21】騰訊 （00700） 跌近2.7%，低見320.2元，於320元合共有1700個買盤排隊撈貨。

【15：14】蒙牛 （02319） 逆市反彈，股價升0.9%高見36.05元。

【15：13】中國有贊 （08083） 跌14%，低見0.147元，成交2553萬元。

【15：05】上證跌近0.1%；深證跌近0.1%；創業板指微升0.03%。

【14：58】大市最新跌300點，報20601點，跌304點；科指跌1.8%，報4513點。

【14：50】騰訊 （00700） 跌勢略為向擴大，最新跌逾2%，低見321.4元。

【14：45】【阿里巴巴9988】阿里巴巴回吐、100元關口爭持 轉為香港主要上市消息利好、逾千買盤100元排隊低吸

【14：29】碧桂園服務 （06098） 最近跌25%，低見16.68元，成交18.7億元。碧桂園 （02007） 亦跌15%，低見3.16元，成交8.7億元。

【14：21】商湯 （00020） 反彈幅度午後擴大至逾4%，高見2.37元，成交1.4億元。

【14：16】快手 （01024） 股價逆市向好，午後升0.5%，高見85.5元。

【13：54】騰訊 （00700） 午後跌2%，低見322.2元。

【騰訊700】騰訊主要股東Naspers及Prosus上周回購股份金額合共增至近40億元 按周多逾4億元

【13：31】滙豐 （00005） 一度轉升，高見50.15元。大市跌幅收窄至244點，報20661點。

【13：19】德昌電機 （00179） 午後抽升13%，高見11.46元，成交7024萬元。

【13：16】碧桂園服務 （06098） 午後跌幅擴大，最新跌逾22%，低見17.32元破底。

【13：12】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 逆市升1%；瑞聲 （02018） 跌逾1%。另外，高偉電子 （01415） 升逾6%破頂；丘鈦 （01478） 跌0.9%。

【13：05】高盛下調多隻物管股目標價，碧桂園服務 （06098） 午後挫兩成，破底低見17.74元；碧桂園 （02007） 跌近14%。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌逾3%，報100.5元；騰訊 （00700） 跌2%；美團 （03690） 跌1%。

【13：04】滙豐 （00005） 午後初段短綫拉升，跌幅收窄至0.1%，報50.05元。

【13：01】坤集團 （00924） 復牌升逾47%，高見0.62元。

【13：00】恒生指數午後初段跌約294點，報20611點。科指跌1.5%，報4526點。

【12：43】恒指黑期跌約342點，報20615點。

【12：29】坤集團 （00924） 午後復牌。坤集團公布，於本月25日賣方與潛在買方訂立諒解備忘錄。諒解備忘錄載有涉及賣方可能向潛在買方或潛在買方控制的實體出售其持有的銷售股份的可能交易的若干初步條款，該交易若落實，可能會導致公司的控制權變更，並觸發根據收購守則針對所有已發行股份的強制性全面要約。截至今日，賣方持有5.5億股，佔公司已發行股份總數的55%。

【12：18】【【ETF通】許正宇：ETF通南向通日均交易額逾2億元 政府會研究會否擴大ETF數目

【12：03】【金融反貪】光大控股前CEO陳爽涉嚴重違法接受中紀委調查 原列入香港授勳名單、港府急除名

【12：00】恒生指數半日跌315點，報20590點，成交457億元。恒生科技指數跌1.6%，報4520點。阿里巴巴 （09988） 跌近4%險守100元。碧桂園 （02007） 跌逾13%；碧桂園服務 （06098） 挫逾18%破底。

【11：54】【高息ETF】Global X推亞太高股息率ETF 投資40隻亞太區上市股息收益最高的股票

【11：54】【內房危機】據指鄭州召開重點房企項目情況匯報會議 包括世茂、融創在內的七家頭部房企優先幫助紓困

【11：49】恒指中午收市前跌約326點，報20579點；科指跌1.7%，報4517點。

【11：45】【港元拆息】美國議息前港元拆息再走高、1個月HIBOR升穿1.3厘 H按利息升及封頂息

【11：44】高偉電子 （01415） 逆市升逾7%，破頂高見14.26元，成交3736萬元。

【11：37】碧桂園服務 （06098） 最新跌逾18%，低見18.22元破底；碧桂園 （02007） 跌近14%。

【11：31】內地股市偏軟，上證半日跌近0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌0.2%。

【11：27】大市下跌300點，防守性強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 升近0.1%；電能 （00006） 升0.1%；長建 （01038） 升0.2%。

【11：23】【HSBC滙豐】滙豐中國回應不續簽超30歲未育女員工為不實信息

【11：19】碧桂園服務 （06098） 愈跌愈有，股價最新跌逾16%，破底低見18.62元，成交近10億元。

【11：16】藥明康德 （02359） 最新挫半成，低見95.35元。

【11：12】順龍 （00361） 股價逆市升32%，高見0.074元，成交53萬元。

【11：08】泡泡瑪特 （09992） 跌穿20元關口又破底，股價跌逾4%，低見19.92元，股價今年以來累跌逾5成。

【11：06】【騰訊700】騰訊遊戲啟動暑假未成年人網絡環境整治專項行動 為期兩個月 股價跌逾1%

【11：05】億和 （00838） 股價昨日高開倒跌後，今早逆市反彈逾8%，高見2.25元。

【10：56】碧桂園服務 （06098） 跌幅擴大至近15%，破底低見19元；碧桂園 （02007） 亦跌逾14%，低見3.16元。

【10：51】藥明生物 （02269） 跌3%，低見78.6元。

【10：47】部分啤酒股逆市穩，潤啤 （00291） 升近0.1%；青啤 （00168） 升0.6%。

【10：44】銀娛 （02007） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾3%；金沙 （01928） 、永利 （01128） 跌逾2%；美高梅 （02282） 跌逾1%。

【10：42】大市最新跌314點，報20590點，阿里巴巴 （09988） 跌4%，於100元關口爭持。

【10：41】【內房危機】碧桂園跌14%、折讓12.6%配股籌27.9億元 碧桂園：配售獲超額認購（第二版）

【10：36】大市跌近300點，跌至近20600點水平。恒指最新跌278點，報20628點；科指跌1.5%，報4527點。

【10：33】凱升 （00102） 逆市反彈12%；太陽城集團 （01383） 亦彈近6%。

【10：30】本港地產股向下，恒地 （00012） 跌0.4%；新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 跌1%；新世界 （00017） 跌0.6%。

【香港樓市】陳茂波：未來數月將加P、惟目前按息低企兼槓桿水平低 不會重演98年的樓市危機

【10：27】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾3%，早市一度略穿100元，低見99.9元，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.9%。

【10：23】【電子煙】華寶國際︰主席兼首席執行官朱林瑤遭轉地方繼續監視居住 股價現挫近一成

【10：23】恒指最新跌約250點，報20655點；科指跌1.4%，報4530點。

【10：18】除碧桂園 （02007） 跌逾14%外，同系碧桂園服務 （06098） 亦跌逾13%，破底低見19.36元。

【10：17】滙景 （09968） 股價最新反彈77%，高見0.325元。

【10：16】商湯 （00020） 股價逆市靠穩，反彈0.4%。

【10：11】華寶國際 （00336） 主席、首席執行官及控股股東朱林瑤轉被安遠縣公安局執行指定居所監視居住，華寶國際股價跌一成，低見4.17元。

【10：08】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升0.8%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升0.5%。

【10：06】騰盛博藥 （02137） 股價逆市升逾4%，高見10.36元。騰盛博藥公布，新的活病毒數據確認其長效新冠單克隆中和抗體「安巴韋單抗」和「羅米司韋單抗」聯合療法對新冠病毒奧密克戎（Omicron）BA.4/5及BA.2.12.1亞型變異株保持中和活性。

【10：03】碧桂園 （02007） 跌幅逐步擴大，最新跌逾14%，低見3.17元，成交達4.4億元。

【10：02】【中美金融戰】據報美國不接受中國對中概股審計底稿設置任何權限限制 又指審查具追溯性、即使退市後也需受審查

【09：56】碧桂園 （02007） 跌近13%，低見3.23元失守配售價。

【09：55】名創優品 （09896） 最新挫逾11%，破底低見12.26元，成交595萬元。

【09：53】體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌近3%；特步 （02020） 跌近2%。

【09：51】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴至近4%，低見100.2元。

【09：48】恒指開市初段反覆跌逾200點，報20686點，跌219點；科指跌1.3%，報4538點。

【09：47】【內房股】滙景股東3.15億股遭強制出售 股價復牌反彈4成

【09：36】名創優品 （09896） 跌幅擴大至逾9%，低見12.66元創上市後新低。

【09：35】內房股回吐，中海外 （00688） 跌3%；潤地 （01109） 跌逾1%；配股集資的碧桂園 （02007） 跌逾11%守配售價，雅居樂 （03383） 跌逾4%；龍湖 （00960） 跌半成。

【09：33】港交所 （00388） 逆市上升，開市後升0.8%，高見371.4元。

【09：31】滙景 （09968） 復牌股價反彈4成，高見0.26元。滙景公布獲悉上周五公司控股股東匯盈控股有限公司（由公司主席兼非執行董事倫瑞祥全資擁有之公司）持有的3.15億股股份，被數家證券公司透過保證金證券帳戶在公開市場強制出售。

【09：29】名創優品 （09896） 遭狙擊，雖發公告澄清，惟股價仍低開逾3%。

【09：27】藥明康德 （02359） 績後跌1%。藥明康德 中期歸屬於上市公司股東淨利潤46.36億元人民幣，按年增73%。

【業績｜生科股】藥明康德上半年純利逾46億人民幣 多賺73% 營收按年增69%至177億元人民幣

【09：25】華能國電 （00902） 中期轉虧，股價績後低開0.8%。

【09：24】理想汽車 （2015） 股價低開近3%。

【電動車】理想L9試駕車疑因收掣不及而撞毀 理想：與自動緊急制動系統無關

【09：22】恒生指數開報20684點，跌221點。恒生科技指數跌1.5%，報4527點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，守100元關口；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌1%；碧桂園 （2007） 折讓12.6%配股，股價跌逾11%。

【09：13】期指開報20710點，跌175點或0.8%。

【09：12】合豐集團 （02320） 、滙景 （09968） 今早復牌。

【08：47】恒指黑期跌約230點，報20727點；道指期貨升109點，報31841點。

【08：43】【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.7億股 淨籌27.9億元

【08：26】【沽空機構】名創優品：沽空報告毫無依據 此前遭沽空機構殺人鯨狙擊 指責公司對其商業模式撒謊、收入較IPO前高位跌40%

【08：00】【業績】華能國電中期盈轉虧、蝕32.2億元人民幣 不派中期息

【07：51】【中美貿易戰】拜登據指將於周四與習近平通話 料涉台灣局勢及關稅事宜

【07：45】港股ADR收報20577點，跌327點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報49.29元，較港收市價低0.81元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報322.6元，較港收市價低6.8元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.53元，較港收市價低4.87元或4.7%。

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【07：30】美股下跌，科技股受壓，納指曾挫逾2%。零售巨頭沃爾瑪下調盈利預測導致零售股大跌，拖累股指走低。道指跌228點，跌幅為0.71%，報31761點；納指跌220點，跌幅為1.87%，報11562點；標普500指數跌45點，跌幅為1.15%，報3921點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

責任編輯︰梁浩碩

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