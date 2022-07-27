【美股焦點】Elliott Management據報持有PayPal股份　PayPal盤前升逾5%

▲ 【美股焦點】Elliott Management據報持有Paypal股份

美國對沖基金Elliott Management據報已持有PayPal（美︰PYPL）股份，惟持股規模及意圖尚未清楚。受消息刺激，PayPal股價盤前升逾5%，報81.5元。

將於下周公布季績的PayPal，股價今年以來累跌約60%，因受累電子商務銷售放緩，市值約890億美元。PayPal擁有約80億美元現金及短期投資，債務不多。

除PayPal外，上月報道指Elliott Management持有大量Pinterest（美︰PINS）大量股份，指在過去數月中Elliott Management已增持Pinterest逾9%股份，成為Pinterest最大股東。

截至去年底，Elliott Management管理的資金逾500億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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