  • 33°C
香港時間 : 2022727日 (三) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Elliott Management據報持有PayPal股份　PayPal盤前升逾5%

股市 16:20 2022/07/27

分享：

分享：

【美股焦點】Elliott Management據報持有Paypal股份

美國對沖基金Elliott Management據報已持有PayPal（美︰PYPL）股份，惟持股規模及意圖尚未清楚。受消息刺激，PayPal股價盤前升逾5%，報81.5元。

將於下周公布季績的PayPal，股價今年以來累跌約60%，因受累電子商務銷售放緩，市值約890億美元。PayPal擁有約80億美元現金及短期投資，債務不多。

除PayPal外，上月報道指Elliott Management持有大量Pinterest（美︰PINS）大量股份，指在過去數月中Elliott Management已增持Pinterest逾9%股份，成為Pinterest最大股東。

截至去年底，Elliott Management管理的資金逾500億美元。

美國加息幾多厘，本港隨時加P樓價點睇？【開市追揸沽】話你知

【美股焦點】Paypal據報裁員節省成本　應對用戶支出增長停滯

【美企業績】Paypal首季經調整淨利潤跌29%　下調全年盈利預測

責任編輯︰梁浩碩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

美股 PayPal（美：PYPL） Pinterest（美：PINS）

上一篇文章

【騰訊700】騰訊最後挫近3%破底　主要股東Naspers及Prosus上周回購股份金額合共增至近40億元　按周多逾4億元

下一篇文章

【內房股】滙景股東3.15億股遭強制出售　股價復牌反彈6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？
【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕　加息0.75厘及1厘的機會率分別有多高？
【港股市況】議息結果公布前、恒生指數全日跌235點　碧桂園跌15%失配售價、碧桂園服務挫22%破底（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前、恒生指數全日跌235點　碧桂園跌15%失配售價、碧桂園服務挫22%破底（不斷更新）
【內房危機】碧桂園折讓12.6%配股累股價跌14%　碧桂園：配股用作減債、獲超額認購（第二版）
【內房危機】碧桂園折讓12.6%配股累股價跌14%　碧桂園：配股用作減債、獲超額認購（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港近5%　夜期跌285點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元　軟銀現升近3.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款