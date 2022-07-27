【沽空機構】名創優品：沽空報告毫無依據　此前遭沽空機構殺人鯨狙擊　指責公司對其商業模式撒謊、收入較IPO前高位跌40%

▲ 【沽空機構】名創優品遭沽空機構殺人鯨狙擊 稱公司對其商業模式撒謊、收入較IPO前高位跌40%

沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告，表示要沽空名創優品 （09896） （美：MNSO），指調查發現名創優品數百家門店由名創優品高層或董事長關係密切的人士擁有和經營，認為公司對其商業模式撒謊，同時其收入又較IPO前高位跌40%。

名創優品今早開市前回應，該報告毫無依據，且包含有關公司資料之誤導性結論及詮釋。

名創優品美股昨大跌15%，報6.13美元，創一個月低。

殺人鯨資本報告指出，通過自2021年11月首次開始的調查，發現名創優品超過620家所謂的獨立特許經營權，根據中國公司記錄，這些特許經營權註冊在名創優品高管或與公司董事長關係密切的個人姓名。而不是獨立特許經營權，因此，認為這些證據表明這些商店是由公司秘密擁有和經營的，認為名創優品對其商業模式撒謊。

報告甚至稱公司董事長更在一個曲折總部交易之中，通過不透明的加勒比司法管轄區作為中間人，從公司吸走數億美元。

另外，根據名創優品網站披露、前員工的消息和中國媒體報道，顯示名創優品收入較IPO前高位下跌40%，新冠肺炎爆發前大量門店關閉，令特許經營費於過去兩年減少63%。

名創優品回應，公司董事會正在審查該等指控，並考慮採取適當行動以保護所有股東的利益。基於公司管理層之建議並為保護所有股東的利益，董事會決定成立由獨立董事徐黎黎、朱擁華及王永平所組成的獨立委員會，旨在監督就該報告中相關指控所開展的獨立調查工作。獨立委員會得於適當時聘請獨立專業顧問協助獨立調查。

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編輯：姚卓然

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