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【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩　需根據宏觀環境管理成本架構

股市 07:38 2022/07/27

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【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩　需根據宏觀環境管理成本架構

Twitter （美︰TWTR）表示，第二季度招聘速度顯著放緩。Twitter於向美國證交會SEC提交文件中披露放慢招聘的情況，其中提到需要根據當前宏觀經濟環境管理成本架構。

Twitter表示於上季顯著放緩招聘速度，且對正填補的職位更為挑剔，同時員工流失率亦增加。Twitter稱，還減少旅行及營銷等非勞動力開支。

5月時，Twitter消費產品Bluebird主管Kayvon Beykpour、收費產品Goldbird主管Bruce Falck兩名高層離職，Twitter凍結招聘。

Twitter此前公布季績，第二季收入11.8億美元按年倒退1%，淨虧損2.7億美元，按年擴大逾3倍，公司歸咎於宏觀環境為廣告業帶來阻力，以及Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）暫緩收購帶來不確定性。

【TWTR】Twitter上季虧損擴3倍至2.7億美元　收入倒退歸咎馬斯克

【TWTR】馬斯克未入主Twitter先地震　CEO宣布兩高層被炒兼凍結人手

責任編輯︰梁浩碩

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美股 Twitter（美：TWTR） Twitter

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