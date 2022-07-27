【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩　如期於9月召開股東會表決馬斯克收購計劃

▲ 【TWTR】Twitter︰第二季招聘速度明顯放緩 需根據宏觀環境管理成本架構

Twitter （美︰TWTR）表示，第二季度招聘速度顯著放緩。Twitter於向美國證交會SEC提交文件中披露放慢招聘的情況，其中提到需要根據當前宏觀經濟環境管理成本架構。Twitter表示於上季顯著放緩招聘速度，且對正填補的職位更為挑剔，同時員工流失率亦增加。Twitter稱，還減少旅行及營銷等非勞動力開支。

另外，Twitter表示，繼續於9月3日召開股東會，表決Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的收購計劃。Twitter表示，股東們除表決收購計劃，也會在股東會上的一項提案進行投票，內容是批准Twitter可以支付給某些高層與收購有關的報酬。

5月時，Twitter消費產品Bluebird主管Kayvon Beykpour、收費產品Goldbird主管Bruce Falck兩名高層離職，Twitter凍結招聘。

Twitter此前公布季績，第二季收入11.8億美元按年倒退1%，淨虧損2.7億美元，按年擴大逾3倍，公司歸咎於宏觀環境為廣告業帶來阻力，以及Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）暫緩收購帶來不確定性。

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責任編輯︰梁浩碩

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