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【美股業績】微軟季績遜預期、看好新財年收入維持雙位數增長　盤前股價升4%

股市 16:23 2022/07/27

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【美股業績】微軟季績遜預期

微軟（Microsoft，美：MSFT）上季收入518.7億美元，按年增長12.4%，但遜於市場預期的524.4億美元。微軟季度經調整每股盈利2.23美元，按年增長2.8%，未及市場預期的2.29美元。微軟業績雖然未及預期，但財政總監Amy Hood指引今年收入和營運溢利可維持雙位數百分比增長，減輕外界對強美元、經濟轉弱對科企增長的憂慮，微軟周三盤前股價升4%，新報261.48美元。

微軟季內由Azure公有雲、視窗伺服器等組成的智能雲業務收入按年增20%至209.1億美元。單計Azure分部收入按年增長40%，但未有披露實際金額。行政總裁Satya Nadella 重申看好Azure業務增長，並指季內簽下歷來最多1億美元以上和10億美元以上合約。

其他主要業務分部方面，微軟生產力和商業流程業務分部收入增13%至166億美元，涉及硬件銷售等業務的個人計算分部收入增2%至144億元。

美元持續強勢下，微軟上季一度下調季度收入和盈利指引，最終公司在上季因應匯兌而少錄5.95億美元收入，每股盈利少4美仙。若以固定匯率計，微軟上季收入增長達16%，盈利增長則達7%。

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