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【美股焦點】Alphabet第二季業績遜預期、廣告收入緩解市場憂慮　盤前升4%

股市 16:48 2022/07/27

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【美股焦點】Alphabet第二季業績遜預期、廣告收入緩解市場憂慮

Google母公司Alphabet（美：GOOG）第二季收入、盈利齊遜預期，但廣告收入仍有亮點，緩和Snap（美：SNAP）績後市場對廣告市場的憂慮，帶動Alphabet盤前股價升約4%。至6月底季度，Alphabet季度收入696.9億美元，按年增長12.6%，未及預期的699億美元；每股盈利1.21美元，按年跌11%，同樣未及預期的1.28美元。

Alphabet上季總廣告收入按年增12%至563億美元，當中Google搜尋引擎和其他收入按年增13.5%至406.9億美元，較市場預期為佳，主要受惠於消費和旅遊商推動。Google網絡收入按年增9%至83.6億美元，YouTube分部收入僅升5%至73.4億美元，齊未及預期，YouTube增長動力明顯放慢，除受累市場不景氣，也反映TikTok短視頻興起對平台的影響。

另外，Google雲收入62.76億美元，增長達35.6%，分部虧損仍達8.58億美元。包括自動駕駛Waymo等業務的其他收入按年僅增100萬美元至1.93億美元，但虧損仍達16.9億美元。

Alphabet：強美元不利本季表現　將放慢招聘

與微軟（美：MSFT）類似，Alphabet上季業績同樣受強美元影響，集團財務總監Ruth Porat 指，美元強勢令上季收入增長減慢3.7百分點，並預計最新季度將有更大挑戰。

Alphabet 上季全職員工數目按年增21%至174,014人，但重申面對經濟阻力，會放慢招聘與投資步伐。

微軟季績遜預期、看好新財年收入維持雙位數增長，可見【下一頁】

【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價要睇實？

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美股 業績公布 每股盈利 Google YouTube Alphabet

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