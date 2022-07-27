【開市9點半】碧桂園趁反彈配新股籌27億　有3點考慮因素要留意

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中央牽頭協助內房紓困，據報批准設立房地產基金計劃後，內房股急彈，藍籌碧桂園 （02007） 昨彈13.4%後，即先行配股集資計劃還境外債，即刺激境外債價急升約1成，畢竟面值100美元的債券，現時僅三十多美元，據銷售文件顯示，碧桂園以每股3.25元，即較昨收市價折讓12.6%，發行8.4億股新股，合共籌集27.3億元。

不過，投資者仍有3點要考慮：（1）配股的市場反應，今次規模不算大，僅27億元，但仍要折讓1成發行。（2）會否有其他房企亦配股，大市目前成交千億元之下，承接力未必足夠。（3）會否影響內房板塊升勢，內房氣氛稍好轉即見批股，對反彈形成阻力。

市場靜待美國聯儲局議息，有分析認為，須關注三大點，包括（1）對當前經濟狀況的描述；（2）官員對下半年經濟及通脹預測的重視程度；（3）對全球風險的重視程度。

重點新聞：

1.【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.4億股 集資27.3億

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記者：袁諾曦