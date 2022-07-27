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【開市9點半】碧桂園趁反彈配新股籌27億　有3點考慮因素要留意

股市 06:24 2022/07/27

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中央牽頭協助內房紓困，據報批准設立房地產基金計劃後，內房股急彈，藍籌碧桂園 （02007） 昨彈13.4%後，即先行配股集資計劃還境外債，即刺激境外債價急升約1成，畢竟面值100美元的債券，現時僅三十多美元，據銷售文件顯示，碧桂園以每股3.25元，即較昨收市價折讓12.6%，發行8.4億股新股，合共籌集27.3億元。

不過，投資者仍有3點要考慮：（1）配股的市場反應，今次規模不算大，僅27億元，但仍要折讓1成發行。（2）會否有其他房企亦配股，大市目前成交千億元之下，承接力未必足夠。（3）會否影響內房板塊升勢，內房氣氛稍好轉即見批股，對反彈形成阻力。

市場靜待美國聯儲局議息，有分析認為，須關注三大點，包括（1）對當前經濟狀況的描述；（2）官員對下半年經濟及通脹預測的重視程度；（3）對全球風險的重視程度。

重點新聞：

1.【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.4億股　集資27.3億

2.【美國加息】保德信：聯儲局本周議息有3大關注點　7月加息後聯邦基金利率已符合長期中性利率預期

3.【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁、股價全日升半成重返「紅底」

4.【阿里巴巴9988】螞蟻集團與阿里巴巴管理「分家」　井賢棟等高層全退合夥人

5.【防疫措施】港府料8月初推安心出行「紅黃碼」　酒店檢疫減至4或5日

6.【全球經濟】IMF再削全年經濟增長預測0.4個百分點至3.2%　料中國僅增長3.3%

7.【外匯基金】余偉文料外匯基金上半年業績將現顯著虧損

8.【歐元走勢】施羅德：天然氣供應不明朗困擾歐洲經濟　料歐元續受壓

9.【美股焦點】Shopify宣布裁10%員工　股價早段急瀉逾16%

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球及中國石油化工股份

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美股收市情況：

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記者：袁諾曦

欄名 : 開市9點半

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