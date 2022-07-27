碧桂園毎股3.25元 配股集資27億元

藍籌內房股碧桂園(02007)透過配售代理瑞銀，擬向不少於六名獨立承配人配售8.7億股，佔擴大股本3.62％，每股作價3.25元，比昨日收市價折讓約12.6％，集資淨額約27.9億元。集資所得將為現有境外債項再融資，以及用於一般營運資金和未來發展。碧桂園半日挫13.7%報3.21元。

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碧桂園配股完成後，聯席主席楊惠妍持股由61.23％攤薄至59.02％。

另外，滙豐發表研報指，內房投資者應做好準備，一旦政策顯著放鬆，推動復甦速度快於預期，中國多數房地產股將出現風險驅動的上升。該行除看好碧桂園，亦看好中國海外(00688)、旭輝(00884)及華潤置地(01109)。

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