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香港書展吸引85萬人次入場 人均消費更達879元 呢5類書籍最受歡迎

理財智慧 08:00 2022/07/27

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由香港貿易發展局主辦的第32屆「香港書展」、第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」於周二（26日）圓滿結束。為期七日的書展錄得85萬人次入場，反應熱烈，人均消費更達879港元。

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作為今年首個大型公眾活動，三大展覽合共匯聚超過700家展商，為廣大市民提供閱讀、運動休閒及選購特色零食的豐富體驗，成功為貿發局即將舉行的連串公眾展覽揭開序幕。 

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大會委託研究機構，於書展現場抽樣訪問了逾800位入場人士，以了解他們的消費預算及閱讀習慣。調查顯示受訪者今年在書展的消費金額平均為879港元，較去年有所增加 (2021年消費金額為817港元)，金額更佔全年購買印刷書籍平均支出 (1,238港元) 的71%，反映書展是書迷網羅好書的重要平台。

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最多受訪者來書展購買最新出版書籍 (82%)，另有41%受訪者進場享受購書折扣優惠，17%受訪者參與多元的文化活動，15%受訪者打算在書展購買兒童書籍。 

調查亦發現， 95%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為19小時。最受讀者歡迎的書籍種類，頭五類分別為小說 (57%)、文學 (25%)、漫畫 (21%)、旅遊 (18%)及兒童讀物(17%)，其次為語文學習、補充練習、自我增值和歷史及人物傳記等。另外，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數與閱讀印刷書籍一樣為19小時。

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疫情下， 有57%的受訪者選擇以八達通、信用卡等非現金方式付款，較去年的49%高。香港書展場內的措施亦甚獲好評；89%滿意人流管制措施，對於八達通即時付費入場安排，亦有90%表示滿意。大會為保障參展商及訪客健康而設的措施(如體溫檢測站、消毒洗手設施等) 也獲得89%受訪者認同有關措施能令入場人士更安心參加書展。 

「香港運動消閒博覽」及「零食世界」亦於今日圓滿結束。兩大展覽展示各式運動、消閒產品、體驗及超過1,200款特色零食和多元化零食工作坊，其中「香港運動消閒博覽」設有多項現場活動給參觀人士體驗試玩；「零食世界」則為參觀人士帶來製作零食的樂趣，吸引不少市民熱烈參與，滿載而歸，參展商銷情報捷，場面熱鬧。 

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緊接三大展覽，貿發局將在今個夏天繼續舉行連串精彩公眾展覽，包括7月29日至8月1日舉行的「只想購物節」；7月29日至8月2日舉行的「香港國際珠寶展」和「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」；8月11 至15日的「美食博覽」、「美與健生活博覽」及「家電．家品．博覽」，以及8月11 至13日的「香港國際茶展」，藉以滿足不同人士的需要，同時協助業界拓展本地零售市場及為本港經濟注入活力。 

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記者：陳詠妍

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