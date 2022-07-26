【全球經濟】IMF再削全年經濟增長預測0.4個百分點至3.2%　料中國僅增長3.3%

▲ IMF再削全年經濟增長預測0.4個百分點至3.2% 料中國僅增長3.3%

國際貨幣基金組織（IMF）再度下調全年經濟增長預測至3.2%，較4月時調低0.4個百分點，明年經濟預測亦調低0.7個百分點至2.9%。IMF首席經濟學家Gourinchas警告，世界可能很快就會徘徊在衰退邊緣。

IMF將美國今年經濟增長預測下調1.4個百分點至2.5%，明年預測則調低1.3個百分點至1%。歐元區今年經濟預測為2.6%，明年為1.2%，較4月預測下調0.2及1.1個百分點。對於中國經濟，IMF將增長預測下調1.1個百分點至3.3%，明年則調低0.5個百分點至4.6%。

IMF提到，若多種風險顯現，通脹進一步上升，今明兩年全球經濟增長將分別降至約2.6%和2%，意味美國及歐元區明年將接近零增長。

另外，IMF預期，今年發達經濟體通脹將達6.6%，新興市場和發展中國家更達9.5%，分別上調0.9及0.8個百分點。

IMF指出，世界經濟已因疫情而被削弱，及後遭受了數次沖擊：全球通脹超出預期引發融資環境收緊；受新冠疫情和防疫措施影響，中國經濟放緩超過預期；此外，烏克蘭戰爭也帶來了更多的負面溢出影響。

IMF警告，烏克蘭戰爭可能導致歐洲從俄羅斯進口的天然氣突然停止，若勞動力市場比預期的更為緊張，或若通脹預期脫錨，壓低通脹的難度可能超出預期；全球融資環境收緊可能引發新興市場和發展中經濟體的債務危機。而新冠疫情再度爆發和更多的防疫封鎖措施以及房地產部門危機的進一步加劇，可能進一步抑制中國的經濟增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：

【俄烏衝突】IMF警告倘俄羅斯全面中止出口天然氣至歐洲 東歐多國及意大利將陷嚴重衰退

【美國經濟】IMF下調美國今、明年經濟增長預測 廣泛通脹飆升、避免衰退充滿挑戰

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：袁諾曦