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【內房危機】碧桂園跌14%、折讓12.6%配股籌27.9億元　碧桂園：配售獲超額認購（第二版）

股市 10:39 2022/07/27

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【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.7億股　淨籌27.9億元

內房板塊股價近日反彈，碧桂園 （02007） 連升兩日，並趁機配股。碧桂園以每股3.25元，較周一收市價3.72元折讓12.6%，配售8.7億股，淨籌集27.9億元。根據碧桂園公告，是次配股集資用於現有境外債項再融資、一般營運資金和未來發展。是次配售股份佔已發行股本約3.76%，及經擴大後股本約3.62%。碧桂園周三低開11%，股價及後輾轉向下，低見3.16元，現報3.21元，跌13.7%。

碧桂園回應稱，隨近期行業銷售回暖，一些基本面基金、長期跟蹤公司的投資人及現有股東一直密切留意碧桂園的最新發展，並尋找機會支持公司，因此進行配股。碧桂園強調，是次募資獲得多倍覆蓋，發行股數從8.4億股增發至8.7億股。

碧桂園表示，是次配股是為了降低自身負債率，同時支持公司於境內外公開市場的債券回購，持續減少公司境內外的債務規模。

（第二版加入碧桂園最新回應）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【內房危機】內房再反彈、碧桂園大升13%　中房協主辦房地產紓困項目對接商洽會　信達、中金等金融機構有份參與（第二版）

記者：梁安琪

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