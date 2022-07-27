【內房危機】碧桂園折讓12.6%配股累股價跌14%　碧桂園：配股用作減債、獲超額認購（第二版）

▲ 【內房危機】碧桂園折讓12.6%配售8.7億股 淨籌27.9億元

內房板塊股價近日反彈，碧桂園 （02007） 連升兩日，並趁機配股。碧桂園以每股3.25元，較周一收市價3.72元折讓12.6%，配售8.7億股，淨籌集27.9億元。根據碧桂園公告，是次配股集資用於現有境外債項再融資、一般營運資金和未來發展。是次配售股份佔已發行股本約3.76%，及經擴大後股本約3.62%。碧桂園周三低開11%，股價及後輾轉向下，低見3.12元，收報3.16元，跌15%。

碧桂園回應稱，隨近期行業銷售回暖，一些基本面基金、長期跟蹤公司的投資人及現有股東一直密切留意碧桂園的最新發展，並尋找機會支持公司，因此進行配股。碧桂園強調，是次募資獲得多倍覆蓋，發行股數從8.4億股增發至8.7億股。

碧桂園表示，是次配股是為了降低自身負債率，同時支持公司於境內外公開市場的債券回購，持續減少公司境內外的債務規模。

（第二版加入碧桂園最新回應）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【大行分析】高盛調低多隻物管股目標價平均降13% 碧桂園服務目標價降三成、股價跌22%（附目標價）

相關文章：【分析｜內房股】內房物管連彈兩日似轉勢？ 大行未敢看好民企內房、反料中期業績會大削派息

記者：梁安琪

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#