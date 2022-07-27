▲ 【美股焦點】通用汽車盈利遜預期 股價跌3%

通用汽車（美：GM）公布上季業績，收入357.59億美元，按年增4.6%，高於市場預期；純利為16.92億美元，按年跌40.3%；經調整每股盈利1.14美元，遜市場預期的1.2美元。通用汽車指出，因為芯片短缺限制產量，以及正在為經濟艱難時期做準備。

通用汽車維持全年的前瞻指引，全年純利介乎96億美元至112億美元，經調整每股盈利介乎6.5美元至7.5美元。通用汽車收報33.34美元，跌3.4%。

通用與Livent鋰供應、LG陰極活性供應達成合作

同日通用汽車亦公布，為實現2025年前生產達100萬輛電動車，與Livent及LG化學就鋰及陰極活性材料達成協議。

通用汽車指出，Livent自2025年起為期6年，集團氫氣化鋰加工業務，將全部從南美供應到北美，其鋰材料可用於集團Ultium電池， 如旗下電動車Chevrolet Blazer EV， Chevrolet Silverado EV， GMC HUMMER EV 及Cadillac LYRIQ。

集團指出，LG化化學則達成為期8年的合作協議，自下半年起至2030年間，供應達95萬噸陰極活性材料CAM，可生產約500萬輛電動車。通用汽車將5年內嘗試本地生產CAM，CAM目前佔其電池成本約40%。

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記者：宋佩恩