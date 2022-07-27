【著數優惠】只想購物節7.29起開鑼 逾540家展商參加 鍋具廚房小工具低至2折發售

貿發局於7月及8月推出多個大型展覽會，繼周二（26日）閉幕的第32屆香港書展後，只想購物節緊接於周五（29日）開鑼。

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只想購物節於7月29至8月1日，一連4日於灣仔會展進行，吸引超過540家展商參加，設有六大主題展區，呈獻各式美酒佳餚、時裝珠寶、家居生活、玩樂休閒、保健美容、育兒精選等產品。另外，展會設有「只想大抽獎」，市民消費滿200元，即可憑單據參加一次抽獎，獎品豐富，包括酒店住宿套票、飾物、防疫及保健護理產品等；入場人士還可參加「競投精明眼」，以低至一折起拍價競投潮流首飾、美容護理產品及家品等多款人氣商品。

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想以超抵價購買廚房用具，可前往位於家居生活展區5G-A12的美思工房攤位，前往該處除了可獲禮品外，多款鍋具及廚房小工具更以優惠價發售，部貨品更低至2折。

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如於現場購買美思工房自家品牌 toolbar 的[嚐]系列輕鑄鐵炒鍋，即送高級不鏽鋼鍋一個，也可獲其他廚具贈品，只售998元。

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另外於美國熱賣的新興品牌SAVEUR Selects，是次美思工房也以極優惠價發售SAVEUR Selects鍋具套裝及焗盤。除以上產品外，仍有其他抵買家品以優惠價發售，可到現場參觀。

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只想購物節

日期 : 2022年7月29日 - 8月1日

開放時間 : 上午10時30分至下午7時

美思工房攤位編號：5G-A12

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責任編輯：陳詠妍