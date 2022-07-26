【大行報告】中金指民營房企現金流壓力短期或有加強 惟須觀察供給側措施節奏及執行效果

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【下半年部署】大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股
中金發表報告指，7月新房銷售面積按月下跌，相信與推盤節奏減慢以及近期購房情緒受壓有關。後市銷售復甦的不確定性增加，加上第3季企業信用債到期較為密集，民營房企現金流壓力短期或有加強，但仍須觀察供給側相關措施的節奏及執行效果，預計短期地產股受情緒影響波動性可能加強。
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中金認為優質龍頭房企仍將更多受惠於基本面改善，建議擇機逢低吸納股華潤置地 (01109) 、中國海外發展(00688) 、越秀地產 (00123)、綠城中國(03900) 、建發國際集團(01908) 、中國海外宏洋集團(00081) 、美的置業 (03990) 。物管板塊方面，中金則建議保利物業(06049) 、中海物業(02669) 、華潤萬象生活(01209)。
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記者：張以正