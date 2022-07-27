【ET開市直擊】美國議息前夕怎部署　阿里有冇力維持升勢（附Time code）

美國議息結果出爐在即，市場普遍預期美國聯儲局將會加息0.75厘，有分析指，7月加息後聯邦基金利率已符合長期中性利率預期，港股、美股怎部署？阿里巴巴 （09988） 擬在港轉為主要上市，日前跌破百元後再反彈，阿里有冇力維持升勢？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

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00：26 - 港股今日焦點速覽

00：53 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：53 - 亞太股市早段市況速報

02：45 - 高盛指美國通脹持續高企 近日美股反彈屬短暫

04：01 - 加息0.75厘預期已完全反映 大市焦點會回到美企業績

04：45 - 美國中期選舉將近 預計鮑威爾偏鷹

05：11 - 美股反彈後回調 反映市場憂鮑威爾放鷹

05：25 - 如美國聯儲局加息1厘 經濟數據未支持會見衰退

06：05 - Alphabet（GOOG.US）、Microsoft（MSFT.US）業績遜預期 跌定先績後回升

07：48 - 蘋果（AAPL.US）、META（FB.US）可買入博業績

09：23 - 元宇宙未成氣候 料META（FB.US）業績不會太好

11：04 - 哪類投資者博業績會贏？要考紀律、均注做

12：25 - 港股上日市況速覽+北水盤路

14：41 - 料恒指窄幅波動 20000-22000點跟消息上落

15：07 - 大市成交少「冇得炒」 破頂不宜追、要沽

18：09 - 阿里巴巴 （09988） 來港主要上市 長遠有利股價

19：12 - 阿里巴巴 （09988） 來港吸北水 更有利港交所 （00388）

19：57 - 阿里巴巴 （09988） 雙重主要上市已大致反映於股價

21：03 - 港股開市前市況速報

22：33 - 內房股現配股潮？碧桂園 （02007） 賤價配股或有人接

23：57 - 內房股配股潮未必出現 需視乎公司質素

24：33 - 內地房產3000億元人民幣基金 不足以解決爛尾樓事件

25：33 - 憂內房出現「道德風險」 炒內房「有得食好食」

26：45 - 內房股買中海外 （00688） 、潤地 （01109） 冇穿底危機後可反彈

27：01 - 碧桂園 （02007） 跌得深才反彈 民企內房股風險高

27：34 - ET個股推介：中海外 （00688）

31：37 - 港股開市初段市況速報

32：30 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 上日3.4元買入 今日點算？

34：52 - 觀眾問股：碧桂園 （02007） 配股 碧服 （06098） 會否出事？

36：25 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 點睇？有實業非純科技股 為何走勢這麼殘，162元有貨500股長遠仍看好嗎？

38：32 - 觀眾問股：友邦 （01299） 86元買入點算？ 上望多少？

40：25 - 觀眾問股：金蝶 （00268） 19元有貨點睇？ 上望目標價多少？

41：16 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798） 前景點睇？

42：55 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） VS 華虹半導體 （01347） 如何分析？前景都好嗎？

44：50 - 中美元首對話未必可一個電話「傾掂數」

46：00 - 觀眾問股：領展 （00823） 咩價入好？ 可否長揸？

47：42 - 觀眾問股：協鑫科技 （03800） 點睇？ 20天線升穿10天線時3.7元買入短線、上望及止蝕？

49：09 - 觀眾問股：吉利 （00175） 16.7元有5000股 求操作策略

51：19 - 觀眾問股：名創優品 （09896） 冇貨可以吼？早輪炒上去今日又大插是否奸詐股？

52：44 - 觀眾問股：碧服 （06098） 平均31元買入、看好物管有穩定現金流 現股價已跌到得不償失、是否看錯公司前景？

54：30 - 觀眾問股：西方石油（OXY.US）62美元有貨點操作？需要賺少少就走？

55：55 - 觀眾問股：META（FB.US）點睇？未來推出VR元宇宙鏡股價可追落後？

56：58 - 港股開市初段市況速報

58：09 - 消息股：歐舒丹 （00973） 、藥明康德 （02359） 、長江生命科技 （00775）

59：12 - 內房股早前反彈追入 現時急挫要忍痛止蝕？

1：00：37 - 旭輝 （00884） 早前股東增持急升、今日急插點操作？

1：01：36 - 財經日誌提提你



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