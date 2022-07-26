【職場熱話】準時收工被主管關切感委屈 社會新鮮人自感「不懂職場文化」 不理解工作都做完為何要扮忙

逾時下班是當今不少企業的不成文規定。台灣有今年剛畢業的新鮮人近日於Dcard工作討論區投稿，表示從7月初就入職現在的公司，卻被主管約談說每次都準時下班不太好，他不禁向網友詢問「是不是因為我剛出社會不懂職場文化？」，並透露深感委屈，現時為了準時下班早點回家，每天都會提早20分鐘至半個小時上班，中午也是買回來邊吃邊做，根本休息不到1小時。他不感問道：「 我事情做完了到底是要裝忙什麼啦？」

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有打工仔對於這種加班現象進行分析，並歸納出三種不同的理由。第一種是真的沒做完不能下班，但公司其實希望員工早點走。另外一種就是主管沒走於是底下的組員不能走，久了後變成底下的人上班拖拖拉拉的，快下班才開始做，或是邊上班邊喝咖啡逛網拍。還有一種是公司用低於行情的薪水請人，造成公司員工流動率很大，沒走的人就是利用加班費拉高人工所得。

對於大部分打工仔來說，相信都會對這種現象表示反感，甚至會在公司體制內進行抗爭。「還好我都5.30準時下班，跟你老闆說再有類似事情發生我就離職」、「我都提早走，會偷跑個20-30分鐘，兩年多了沒被抓到」、「爛公司而已呀，可能新鮮人起步，去不了什麼好公司吧，待過的大公司，時間到就開始大逃亡了，沒在跟你演戲裝認真」、「下班的話，早上能遲到嗎？我改成19:00下班，早上10:00進公司」。

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另外一類打工仔，則會將逾時下班視為需要積極配合的公司文化，不能接受的話就只能自己選擇跳槽走人。「當然每個公司都有自己所謂的文化，不能接受就想辦法提升自己能力去跳槽， 而不是能力不夠因為錢就被綁在同一間公司。」

綜合來說，多數打工仔都會同意，只要下班時間到了，公司要是沒有交代工作，其實並沒有不能放工的理由，但前提是要將份內的事情都完成，而且心態上要不在乎他人目光。當然每家公司的情況亦有所不同，網友也對此補充：「每個地方的氣氛不一樣，看自己怎麼選擇，怎麼調適。」

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責任編輯：嚴浩文