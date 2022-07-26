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【阿里巴巴9988】天貓好房啟動租房交易服務 推數碼化店舖聚合式平台

股樓投資 20:01 2022/07/26

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阿里巴巴（09988）及易居中國（02048）旗下天貓好房宣布啟動租房交易服務，推出全國首家數碼化店舖聚合式租房交易平台，為租房用戶提供「找房、進店、選貨、成交」的綫上一站式服務，打通租房綫上交易鏈路。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

該平台將率先在內地18個城市投入服務，共有1564家租房商戶簽約交易入駐，租房商戶與天貓好房已達成租房平台交易深度戰略合作，首期上綫30萬套優質交易房源。

    點擊圖片放大
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天貓好房表示，自去年12月租房頻道上綫至今，旗下租房服務已經覆蓋全國34城，綫上店舖達到近4,000家，上綫房源量超過80萬套。

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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記者：張以正

 

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易居中國（美：EJ） 天貓 IPO 港股

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