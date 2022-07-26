【香港書展】書展入場人次達85萬　人均消費879元較上年多62元

▲ 剛結束的香港書展，人均消費879元，較上年多62元。(資料圖片)

第32屆香港書展、第5屆香港運動消閒博覽及第2屆零食世界，今日(26日)結束，香港貿易發展局公布，為期七日的書展錄得85萬人次入場，人均消費達879港元。

今次三大展覽合共匯聚超過700家展商，多家展商表示歷史文化相關書籍特別暢銷，包括故宮系列叢書，讓讀者感受故宮風采。另外，生活養生、自我增值相關書籍及兒童讀物亦深受書迷歡迎，銷情相對理想。



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57%受訪者選擇電子支付

大會委託研究機構，於書展現場抽樣訪問了逾800位入場人士。顯示受訪者今年在書展的消費金額平均為879港元，較去年的817元有所增加。值得注意的是，疫情下有57%的受訪者選擇以八達通、信用卡等非現金方式付款，較去年的49%高。

最多受訪者來書展購買最新出版書籍 (82%)，另有41%受訪者進場享受購書折扣優惠，17%受訪者參與多元的文化活動，15%受訪者打算在書展購買兒童書籍。

調查亦發現，95%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為19小時。最受讀者歡迎的書籍種類，頭五類分別為小說 (57%)、文學 (25%)、漫畫 (21%)、旅遊 (18%)及兒童讀物(17%)，其次為語文學習、補充練習、自我增值和歷史及人物傳記等。另外，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數與閱讀印刷書籍一樣為19小時。



責任編輯：梁巧恩