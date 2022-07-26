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【夏日賞賞你】旅發局第二批4.3萬份獎賞7.28起可領取 75折買水上樂園門票 25折購樂高®探索中心套票

理財智慧 19:44 2022/07/26

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香港旅遊發展局（旅發局）「夏日同賞﹒就在香港」推出的「夏日賞賞你」，第二批約43,000 份限量獎賞將於周四（7 月 28 日）中午12 時起供市民領取。市民即日起可於Discover Hong Kong 網站(https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/hotsummer-deals.html) 預覽獎賞詳情。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

 


新一批限量獎賞涵蓋 48 個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題，種類選擇豐富，例如滋補湯包﹑蔘茸燕窩﹑運動用品、休閒服裝購物優惠、米芝蓮推介素食餐廳 8 人套餐﹑中日韓台料理﹑景點入場套票等等，多個獎賞的優惠折扣更低至 25 折，名額有限，先到先得。

    點擊圖片放大
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【戶戶送調查】最新「餐廳信心指數」創疫情以來新高　55%餐廳擬加薪挽留人手，詳見【下一頁


是次較特別的優惠，包括可以用75折買水上樂園門票（原價︰560元/成人；優惠價︰420元/成人）、 香港樂高®探索中心特選25折優惠，以100元優惠價購買原價400元的夏日遊套票夏日遊套票，包括門票一張、VIP數碼照通行證一張及指定樂高®行李牌一個。以特選25折優惠購買大富翁夢想世界™ 超值套票（入場券1張及爆谷1份）等（原價︰308元；優惠價︰77元）。

【MIRROR演唱會】（圖輯）MIRROR首個紅館演唱會周一晚正式開鑼 12子吊威吔登陸舞台 精彩場面逐一回顧，詳見【下一頁

「夏日賞賞你」向市民送上全城約 20 萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞，雲集逾200個景點及獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶參與。餘下兩批限量獎賞將於8月11及25日（星期四）中午12時推出。Discover Hong Kong 網站同時搜羅由逾100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

【樓市熱話】90後夫婦月入5萬跟家人同住居屋 排隊輪紀律部隊宿舍要苦等10年 應否於現在圓上車夢?，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍
 

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