【財經小知識】阿里巴巴申請轉雙重主要上市　主要上市VS第二上市有何區別？

▲ 阿里巴巴終轉雙重主要上市 主要上市VS第二上市有何區別？

阿里巴巴 （09988） 今日宣布尋求在港交所 （00388） 主要上市，完成後阿里巴巴將在紐交所以及港交所兩地作雙重主要上市。受消息刺激，阿里巴巴全日股價升半成，為何第二上市轉為雙重主要上市後會對股價有提振作用？主要上市、第二上市的區別在哪裡？

港交所在2018年實施一系列較重要的上市改革，包括允許海外發行人來港作第二上市。已經在海外合資格交易所上市的公司，可以申請在港交所作第二上市，兩地上市的股份類型相同，能夠透過國際託管行和經紀商進行跨市場流通，目前大多以存託憑證的形式存在。

而雙重主要上市，是指同一間公司，分別在兩個不同的證券交易所掛牌，公司需要完全、同時遵守兩地交易所的監管規定，如「A+H」模式在中港兩地上市，就屬雙重主要上市。

第二上市監管及披露要求享部分豁免權

而因公司本身已經在其他交易所已經上市，並接受當地交易所的監管，因此如公眾持股百分比最低限制等港交所上市規定，則可獲得豁免。整體而言，第二上市在信息披露上的要求相對較第一上市更寬鬆。

轉為雙重主要有機會納入港股通名單

根據現時的規定，在港交所作第二上市的公司，並不符合資格納入港股通的交易名單，因此儘管內地投資者對第二上市的大中華公司業務熟悉，但不能直接透過「北水」進行投資，令A股投資者無法直接購買公司股份。因此，若阿里巴巴轉為雙重主要上市，則能夠吸納「北水」資金，或有助提振股價。

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