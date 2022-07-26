【小老闆生意經@iM網欄】商品陳列法 為吸引顧客光顧的小心機

疫情持續反覆，本地零售市道遇冷，不少商店捱不起貴租而宣布結業。換一個角度看，本地零售市道遇冷，街上吉舖潮擁現，不少業主不惜減租來吸引新商家。因此，疫情期間，看到不少商店結業的同時，亦看到不少新店舖開業。

不過正所謂「創業容易守業難」，不是人人做老闆都可以賺大錢。事實上，開店創業除了要挑選合適的店舖地址去吸引人流外，店內的裝修、產品的擺放位置亦是吸客的一大關鍵。不少市場研究指出，店內設計、商品陳列方式均會影響店舖收入及客人會否再次光顧。不少大品牌店會定時定候改動店內產品的陳列位置，又或是擺放一些暢銷、新款商品在一些當眼位置，目的都是為了激發消費者的購買意欲。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

要知道，各類型的商店均有其店的數據分析，商家或可定期因應店內商品銷售佔比的多少，來判斷其擺放的位置。同時亦可參考周遭同類型的店，把時下最受歡迎的商品或款式擺放在店內當眼的位置，吸引更多顧客前來消費。

店內裝潢與擺設為關鍵

首先，在規劃貨架要擺放什麼商品前，先把同類型的產品放在同一區。這樣除了方便顧客較易找到想要的商品外，更可跟同類型的產品作挑選。同時亦方便了售貨員跟顧客作推銷，如顧客不喜歡A產品，店員隨即可拿出B、C、D產品去吸引客人。其次，把店內的產品劃分好類別，切記要把產品整齊地展示。不是每間店都是經營特賣場，只有特賣場才會把商品亂擺亂放。把商品擺放整齊除了可提升店舖的形象外，更可提升商品的價值。

試試想，如將同一件產品同時擺放在商場店及擺放在街邊攤售賣的話，擺放在商場內的那件即使賣貴一大截，相信亦有顧客會接受。因此，店舖予人第一眼的印象很重要，直接影響人們進入該店的意欲。

再者，如想令顧客增加對店舖或品牌的印象，可從店內設計著手，在擺設方面具主題性，引起關注。舉個例子說，如是一間走文青路線的服裝店，裝修可以淺白色、淺色為主，亦可以放入乾燥花草營造文青氣氛。如是一間售賣潮流玩具的店舖，裝潢上或以暗沈的顏色為主調，突出店舖型格的形象。簡單來說，佈置的目的就是為了突出店舖的主題或品牌予人一種什麼的印象。

總括而言，商品展示技巧要配合到消費者的購物心理，不可隨意擺放或是盲目跟隨別人而沒有自己的風格。這樣的話，才可增加店舖或品牌經營下去的空間。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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