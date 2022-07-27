捷克警方改裝法拉利做新警車 打擊非法賽車等罪案

意大利豪車品牌法拉利的跑車是不少人的夢幻名車，但高昂價格使人難以負擔。捷克警方宣布，以相對便宜的價錢改裝一部法拉利跑車成為警車，並用來專門打擊非法賽事等罪案。

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捷克警方周一（25日）在社交網站Twitter公開一系列新警車圖片，指僅用一部全新斯柯達（Skoda）掀背車的價錢，即1.2萬歐元（約9.6萬港元），改裝一部從罪犯沒收的法拉利458 Italia跑車，作為警隊的新警車。

圖中可見，法拉利警車以亮眼的黃藍間條裝飾，加上顯眼的警察標誌。警方指法拉利警車會由特別巡查部門使用，並由專門受訓的警察駕駛。

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交警部門首長Jiri Zly表示，法拉利警車將聯同其中警方設備，合力打擊捷克道路上的不法駕駛者。警方會利用法拉利警車致力打擊非法賽車及追蹤失竊車輛等。警方表示，已改裝數以百計的沒收車輛，並用在打擊各種嚴重罪案。

根據網上資料，法拉利458 Italia由靜止加速至每小時100公里只需3.4秒，現時二手售價最少要15萬歐元（約119.4萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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