  • 31°C
香港時間 : 2022727日 (三) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

捷克警方改裝法拉利做新警車 打擊非法賽車等罪案

環球社會熱點 09:05 2022/07/27

分享：

分享：

意大利豪車品牌法拉利的跑車是不少人的夢幻名車，但高昂價格使人難以負擔。捷克警方宣布，以相對便宜的價錢改裝一部法拉利跑車成為警車，並用來專門打擊非法賽事等罪案。

畢彼特請F1冠軍教揸車 參演賽車題材新戲 【下一頁】

捷克警方周一（25日）在社交網站Twitter公開一系列新警車圖片，指僅用一部全新斯柯達（Skoda）掀背車的價錢，即1.2萬歐元（約9.6萬港元），改裝一部從罪犯沒收的法拉利458 Italia跑車，作為警隊的新警車。

圖中可見，法拉利警車以亮眼的黃藍間條裝飾，加上顯眼的警察標誌。警方指法拉利警車會由特別巡查部門使用，並由專門受訓的警察駕駛。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美紅州最後墮胎診所眾籌逾780萬 一河之隔跨州重開 【下一頁】

交警部門首長Jiri Zly表示，法拉利警車將聯同其中警方設備，合力打擊捷克道路上的不法駕駛者。警方會利用法拉利警車致力打擊非法賽車及追蹤失竊車輛等。警方表示，已改裝數以百計的沒收車輛，並用在打擊各種嚴重罪案。

根據網上資料，法拉利458 Italia由靜止加速至每小時100公里只需3.4秒，現時二手售價最少要15萬歐元（約119.4萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
2022/07/26
俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
碧咸夫婦IG曬恩愛 互貼唱K同跳舞影片
2022/07/26
碧咸夫婦IG曬恩愛 互貼唱K同跳舞影片
英較年長在職人數增 65歲以上男性升幅大
2022/07/25
英較年長在職人數增 65歲以上男性升幅大
特朗普爆任內想自頒榮譽勳章 自稱美史上被迫害最嚴重的人
2022/07/25
特朗普爆任內想自頒榮譽勳章 自稱美史上被迫害最嚴重的人
法國勒令商店開冷氣需關門節能 違者最多罰6000
2022/07/25
法國勒令商店開冷氣需關門節能 違者最多罰6000

你可能感興趣

俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
12:49 2022/07/26
俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
碧咸夫婦IG曬恩愛 互貼唱K同跳舞影片
09:05 2022/07/26
碧咸夫婦IG曬恩愛 互貼唱K同跳舞影片
英較年長在職人數增 65歲以上男性升幅大
17:27 2022/07/25
英較年長在職人數增 65歲以上男性升幅大
網絡熱話 罪案 賽車 法拉利 捷克

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月27日 時間10:00）

下一篇文章

【北溪一號】俄減天然氣供應至2成 歐盟削用氣15%達共識（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北溪一號】俄減天然氣供應至2成 歐盟削用氣15%達共識（第三版）
【北溪一號】俄減天然氣供應至2成 歐盟削用氣15%達共識（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月27日 時間10:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月27日 時間10:00）
【英國王室】哈里趕聖誕前出版自傳 大爆與卡米拉恩怨
【英國王室】哈里趕聖誕前出版自傳 大爆與卡米拉恩怨
特朗普女婿出回憶錄 自爆白宮任職患癌史
特朗普女婿出回憶錄 自爆白宮任職患癌史
紐約牧師講道被劫去780萬珠寶「身光頸靚唔係我錯」
紐約牧師講道被劫去780萬珠寶「身光頸靚唔係我錯」
俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
俄FSB間諜身份被拆穿 竟因女友身材太火辣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款