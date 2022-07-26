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【虛擬資產】BC科技旗下OSL完成證券型代幣發行STO　The Sandbox母企參與

股市 18:36 2022/07/26

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【虛擬資產】BC科技旗下OSL完成證券型代幣發行STO　The Sandbox母企參與

BC科技集團   （00863）  旗下全資附屬公司OSL Digital Securities為首家虛擬資產交易平台，先後取得香港證監會數碼資產相關的第1類（ 證券交易）及第7類（ 提供自動化交易服務）牌照。OSL最新通過私募方式進行證券型代幣發行（STO）向專業投資者分銷證券型代幣。

公司公告，是次項目中的每一個代幣代表10,000美元為單位、跟比特幣掛鈎的美元債券，債券由BC科技集團全資附屬BCTG STO Limited發行，並由BC科技集團同時擔任債券擔保人。這些代幣是使用以太坊區塊鏈開發的，帶有固定利率票息及與比特幣表現掛 鈎的額外票息，有效期為3個月。

Animoca Brands參與STO

此次發行的參與者包括區塊鏈沙盒遊戲The Sandbox母企Animoca Brands、聯合 金融集團、中國富強金融集團、Volmart及大聖資產管理有限公司。

OSL 為該STO項目提供端對端服務，同時擔任帳簿管理人、配售代 理、財務和付款代理、過戶代理、註冊商、計算代理、代幣化技術合作夥伴以及交易場所。

BC科技集團期望，最新STO發售可證明集團在數碼資產提供安全解決方案的能力，包括在受監管的框架進行數碼資產項目的發起、代幣化、交易和託管服務。公司又指，代幣發行架構應用智能合約技術，允許代幣在 公共區塊鏈上以高透明度方式在託管錢包或私人錢包之間進行轉帳，並且完全符合證券法和反洗錢等合規要求。

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編輯：麥德銘

港股 虛擬貨幣 比特幣 以太坊 區塊鏈 證監會

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