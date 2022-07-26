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昇悅居業主「驚青」劈價135萬賣樓　同類三房一年跌價逾一成

股樓投資 19:05 2022/07/26

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美國加息在即，再有業主劈價賣樓。西九四小龍之一的昇悅居新錄一宗劈價成交，有業主因怕美國加息，而且睇淡後市，所以劈價135萬元賣樓，單位終以1,165萬元易手。據滙豐銀行顯示，上址網上估價約1,287萬元，而中銀香港則為1,330萬元。   

美聯物業黃永財表示，昇悅居5座中層E室，實用面積698平方呎，三房間隔，業主因擔心美國加息，而且睇淡香港樓市前景，所以賣樓，最初叫價1,300萬元，其後數次調低叫價，終以1,165萬元易手。 

黃永財補充，翻查成交紀錄，同座、較高層H室單位於去年5月以1,348萬元易手。換言之，同類單位於一年內跌價超過一成。資料顯示，原業主於2010年以565萬元買入上址，持貨12年，現轉手帳面獲利600萬元，物業期內升值1.06倍。 

【有相睇】大圍金獅花園驚現400萬以下成交　低層殘舊兩房戶360萬沽【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 加息 昇悅居 美聯物業

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