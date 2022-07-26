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【太古地產】太古地產東京澀谷開設「居舍」酒店　2027年完成 （圖集）

Hot Talk 18:54 2022/07/26

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【太古地產】太古地產東京澀谷開設「居舍」酒店　2027年完成 （圖集）

太古地產 （01972） 宣布，太古酒店「居舍系列」品牌將於日本東京都澀谷區開設全新酒店，預計於2027年財政年度完工，為首間中國以外的「居舍」酒店，並作為太古地產發展酒店營運模式的新進程。

太古指，該酒店尚待命名，並會位於當地發展商Tokyu Group跟L Catterton Real Estate（LCRE）綜合發展項目之內。該綜合發展項目由Tokyu Department Store旗艦店舊址，總規模達11.7萬平方米，具零售、酒店和住宅元素，並由挪威斯諾赫塔建築事務所（Snøhetta）設計。

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太古地產行政總裁兼太古酒店主席彭國邦表示，集團對其酒店業務發展充滿信心，並會繼續尋找合適機遇，在區內發展「居舍系列」及東隅酒店品牌。居舍系列屬太古的酒店品牌，目前有4家酒店，包括香港奕居The Upper House。

太古早於150多年前於日本橫濱開設分公司，逐漸拓展貿易業務至保險、航運和航空等方面，國泰航空及太古船務是集團在日本主要業務。

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實習記者：張巧怡

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太古地產（01972） 日本 酒店 太古地產 發展商 中國 東京

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