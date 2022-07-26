【國際通關】新加坡酒店房價重回6年高位　入住率3個月續升

▲ 新加坡旅遊局公佈酒店房價近月持續上升，已重回6年以來的高位。(法新社圖片)

各國陸續重開旅遊入境帶動經濟復甦，新加坡旅遊局公佈酒店房價近月持續上升，反映需求持續，已重回6年以來的高位。

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新加坡旅遊局的最新統計數據顯示，6月平均酒店住宿價格為238.82新加坡元(約1352港元)，比去年同月升63%，比上一個月升7%。亦是自從2021年4月以來，出現連續3個月上升的趨勢，已經回到2016年9月當時239.15新加坡元(約1354港元)的水平，反映當地自4月全面重開旅客入境以來向好。同時6月份的平均客房收益亦從183.31新加坡元(約1038港元)，接近疫前2020年1月的191.67新加坡元(約1085港元)。並錄得76.92%入住率，有連續3個月增加。

星展銀行經濟師Geraldine WONG表示，疫情以前的年度6月及12月皆屬旺季，當地酒店房價會有上升傾向。今次自4月新加坡全面重開入境後，企業及遊客入境需求增加，加上通脹壓力，令酒店業成本上漲轉嫁到消費者。預料平均客房收益今後2年會持續向上，住宿或出現供不應求。

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責任編輯:王浩賢