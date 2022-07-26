  • 32°C
香港時間 : 2022726日 (二) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際通關】新加坡酒店房價重回6年高位　入住率3個月續升

商業 18:51 2022/07/26

分享：

分享：

新加坡旅遊局公佈酒店房價近月持續上升，已重回6年以來的高位。(法新社圖片)

各國陸續重開旅遊入境帶動經濟復甦，新加坡旅遊局公佈酒店房價近月持續上升，反映需求持續，已重回6年以來的高位。

【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠

新加坡旅遊局的最新統計數據顯示，6月平均酒店住宿價格為238.82新加坡元(約1352港元)，比去年同月升63%，比上一個月升7%。亦是自從2021年4月以來，出現連續3個月上升的趨勢，已經回到2016年9月當時239.15新加坡元(約1354港元)的水平，反映當地自4月全面重開旅客入境以來向好。同時6月份的平均客房收益亦從183.31新加坡元(約1038港元)，接近疫前2020年1月的191.67新加坡元(約1085港元)。並錄得76.92%入住率，有連續3個月增加。

星展銀行經濟師Geraldine WONG表示，疫情以前的年度6月及12月皆屬旺季，當地酒店房價會有上升傾向。今次自4月新加坡全面重開入境後，企業及遊客入境需求增加，加上通脹壓力，令酒店業成本上漲轉嫁到消費者。預料平均客房收益今後2年會持續向上，住宿或出現供不應求。

【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
今日
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
今日
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團
今日
【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團
【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%
今日
【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%

你可能感興趣

【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
今日 14:57
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
今日 16:09
【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作
【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團
今日 16:26
【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團
酒店 經濟 新加坡

下一篇文章

【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升
【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升
【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一
【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款