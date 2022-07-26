▲ 【電視廣播TVB】《東張西望》外判商疑沒供強積金 積金局：已主動聯絡機構瞭解事件

電視廣播TVB （00511） 節目《東張西望》員工在網上留言，指節目組沒有為僱員供強積金。積金局回應表示，就傳媒報道《東張西望》外判商疑涉強積金供款違規事件，積金局已主動聯絡相關機構瞭解事件，如違規行為屬實，必定會依法處理，以保障強積金計劃成員利益。

積金局指，絕不姑息任何僱主涉及強積金的違規行為，包括沒有安排僱員參加強積金計劃及拖欠強積金供款。當局呼籲任 何人士如懷疑僱主涉及強積金違規情況，可透過熱線2918 0102或電郵與積金局聯絡，以便局方跟進。

根據強積金條例，除了獲豁免人士外，僱主應安排年滿18歲至64歲，受僱60日或以上的全職及兼職僱員，在受僱首60日內登記參加強積金計劃。僱員加入強積金計劃後，僱主有責任為僱員依法定期及準時作出強積金供款 。僱主如沒有在僱員受僱首60日內為僱員登記參加強積金計劃，即屬違法，最高可被罰款$35萬及監禁三年。

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編輯：陳韻妍