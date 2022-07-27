【業績｜生科股】藥明康德反挫3%　上半年純利逾46億人民幣、多賺73%　營收按年增69%至177億元人民幣

▲ 【業績｜生科股】藥明康德上半年純利逾46億人民幣 多賺73% 營收按年增69%至177億元人民幣

藥明康德 （02359） 今年1至6月歸屬於上市公司股東淨利潤46.36億元人民幣，按年增73%。期內營業收入177.56億元人民幣，按年增69%。基本每股收益為1.59元人民幣。不派息。

藥明康德反挫3.4%，報97.3元，創一個月低。

報告期內，公司來自美國客戶收入119.09億元人民幣，按年增1.04倍；來自中國客戶收入31.75億元人民幣，按年增27%；來自歐洲客戶收入18.53億元人民幣，按年增24%；來自其他地區客戶收入8.19億元人民幣，按年增15%。公司今年第一季度和第二季度銷售收入按季增長分別為32.8%和9.5%。

上半年化學業務營收按年增1倍

公司指，報告期內，通過全球32個營運基地和分支機構，為來自全球逾5,850家活躍客戶提供服務。期內，化學業務營收129.74億元人民幣，按年增約1.02倍，測試服務營收26.05億元人民幣，增約24%，生物學業務營收10.91億元人民幣，增約19%，國內新藥研發服務部營收約4.55億元人民幣，跌約27%。期內毛利率方面，化學業務毛利率39.23%，測試業務毛利率33.57%，生物學業務毛利率38.21%，國內新藥研發服務部毛利率25.53%。

公司稱，將今年全年收入增長目標從65%至70%，進一步上調到介乎68%至72%，對未來實現強勁增長充滿信心。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：

【生科股】藥明康德高開倒跌0.7% 上調全年收入增長目標到68%至72%

【生科股】藥明康德盈喜 料半年純利46億元人民幣按年增73%

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：胡學能