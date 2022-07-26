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【大行點睇】普徠仕：新興市場債券復甦　利差吸引帶來買入機會

股樓投資 18:31 2022/07/26

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普徠仕（T. Rowe Price）新興市場企業債券策略首席經理Samy Muaddi及新興市場債券投資組合專家Ben Robins近日發表文章，表示新興市場債務利差非常誘人，帶來吸引的買入機會。

普徠仕認為，新興市場債務歷來在大幅下降之後，都會出現強勁反彈。新興市場主權國家，當中任何可能在未來12到24個月內面臨永久資本減值的，都獲識別並定價。相對於歷史水平，目前新興市場債務利差非常誘人，提供有力的買入機會。

雖然市場仍然存在不確定性，但普徠仕相信聯儲局加息周期的終點在望。在利率回落之前，預計利率的波動性會減弱，這就是新興市場債券復甦的前奏。此外，更多潛在主權違約看來已經被定價，不太可能引致額外損失。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

總括而言，普徠仕認為目前新興市場債務的收益率能夠公平反映出投資者可以獲得的收益。估值似乎大致準確，意味著下行風險可能會得到控制。

該行建議投資者可考慮避開那些陷入困境的主權國家及優質債券，可選擇收益率高於7%的優質B級和BB級，來自不太容易被捲入地區爭議國家的債券，它們的違約風險非常低。

【延伸閱讀】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

 

 

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債券 買入 新興市場

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