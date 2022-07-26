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【宏觀分析】中金料中國亦將告別低通脹　CPI破3%近在眼前

宏觀解讀 18:09 2022/07/26

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中金料中國亦將告別低通脹　CPI破3%近在眼前

環球步入加息周期，多國央行為紛紛收緊貨幣政策，以防通脹過快。中金發表研究報告指，中國CPI（居民消費價格指數）在短短數月，從1%以下，快速上行至上月 的2.5%，按年突破3%近在眼前，展望未來一段時間，中國亦將告別低通脹，通脹大概率呈現上行態勢。

【財經小知識】何謂通脹？為何歐美央行如此在意通脹水平？

該行表示，雖然當前市場主流觀點認為，整體通脹可能不會上行，因為看似是主要驅動通脹的因素——豬肉價格，其價格變動週期是一個獨立的現象。但該行認為，這一觀點是一個靜態的分析，在供給約束沒有完全消除，而需求端政策繼續發力的情況下，未來一段時間中國的通脹大概率會呈現上行趨勢。

中金預計，中國今年下半年PPI（生產物價指數）將會較去年同期繼續回落，但CPI將繼續上升，全年CPI平均可能為2.3%。該行又預計，2023年CPI的通脹中樞可能觸及3%左右。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：【美國加息】DWS：鮑威爾本周料重申堅定抗通脹立場　若加息少於0.75厘或被視為過於鴿派

【歐洲加息】拉加德：歐洲央行將不遺餘力續加息　直至通脹回落至2%

記者：梁安琪

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大行報告 中國市場 經濟數據表現 豬肉 貨幣政策 宏觀分析 加息 通脹 PPI 中國

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