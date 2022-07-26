【美股焦點】摩根士丹利：近期美股反彈只是假象　熊市仍結束

7⽉份美國股市的反彈約3.7％，或增強投資者股市上升的信心。 不過，摩根⼠丹利財富管理首席投資官的Lisa Shalett表示，這不過又是⼀次假象。

Lisa Shalett認為，投資者預期通脹正在見頂和就業市場降溫，使聯儲局或在明年初有降息空間，但上述預期「雖然理論上方向可能沒錯，但對股市價格的預期似乎為時過早。」

她在周⼀（25日）給客戶的報告中寫道， 聯儲局在⼀項關鍵的通脹指標，個人消費開支物價指數（PCE）低於基準利率前，不會停止收緊貨幣政策。現時，扣除波動較大的食品和能源價格的5月核心個⼈消費支出指數按年上漲4.7%。即使聯儲局按照預期周三（26日）將利率升⾄2.5%，仍將顯著低於其通脹指標。

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Lisa Shalett稱，該行認為最近的熊市上漲純粹是⼀廂情願，擔⼼股票投資者將聯儲局加速加息達到頂點與聯儲局結束緊縮政策混為⼀談。歷史表明，通脹需要見頂後聯儲局才會停止加息。

她補充，聯儲局不會匆忙停⽌加息還有其他理由。另⼀個通脹指標，即6⽉消費者價格指數（CPI）按月上漲9.1%。她認為，通脹率需按月增長持平甚⾄是出現通縮將能降⾄低於5%，至聯儲局可能會「宣告勝利」的水平。

此外，Lisa Shalett指，申領失業救濟⼈數從歷史低位小幅上升，不足以讓聯儲局宣布使命已經完成，令股市熊市結束。

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責任編輯：黃苑筠